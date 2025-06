“A Ischia comando io”: Angelo Marrazzo e il monopolio dei rifiuti per conto del clan Moccia

A Ischia comando io, il re dei rifiuti sono io». È una frase netta, inequivocabile, quella attribuita ad Angelo Marrazzo, imprenditore 76enne e figura chiave nel settore del trasporto marittimo di rifiuti speciali, finito agli arresti domiciliari nella mattinata del 5 giugno. A eseguire il provvedimento è stata la Polizia di Stato, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nell’ambito di un’inchiesta che squarcia il velo su un presunto sistema di estorsioni, minacce e concorrenza mafiosa.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza firmata dal GIP, Marrazzo avrebbe imposto il proprio dominio su un intero settore economico, operando per conto del clan Moccia di Afragola, storico sodalizio camorristico radicato nell’area nord di Napoli. «A Ischia i rifiuti li gestiscono i Moccia – avrebbe detto a un imprenditore concorrente – e pertanto o vi rivolgete a noi alle nostre condizioni, o non lavorate».

Il monopolio camorristico del mare

Al centro dell’indagine c’è la Tra.Spe.Mar, società specializzata nel trasporto marittimo di rifiuti speciali e infiammabili, formalmente intestata a un familiare di Marrazzo ma – secondo gli inquirenti – gestita di fatto da lui. Le rotte interessate, tra Napoli, Pozzuoli, Ischia e Procida, rappresentano snodi cruciali per lo smaltimento di materiali altamente regolamentati, e per questo particolarmente redditizi.

È proprio un imprenditore del settore, vittima delle pressioni, ad aver fatto scattare l’indagine: costretto – stando alle sue dichiarazioni – ad affidarsi per anni alla compagnia di Marrazzo per il trasporto dei propri carichi. Ogni viaggio aveva un costo fisso: 250 euro, anche senza usufruire del ritorno. Una tassa informale, pagata per evitare ritorsioni.

Le minacce: “Ti faccio sequestrare i camion”

Il racconto del denunciante è dettagliato: chi non si piegava alle regole veniva colpito con minacce esplicite. «Ti faccio sequestrare i camion con i rifiuti e il deposito», avrebbe detto Marrazzo, aggiungendo: «Ti faccio sanzionare dalle Capitanerie o dalla Polizia Municipale». E, ancora: «Non ti faccio lavorare più».

Le parole, riportate negli atti giudiziari, descrivono una strategia sistematica di intimidazione. Chi cercava di rivolgersi ad altre compagnie si ritrovava a subire controlli a sorpresa, sanzioni amministrative e sequestri.

Dossier su chi non si piega

Secondo le indagini, Marrazzo avrebbe anche messo in piedi una rete di sorveglianza e dossieraggio. Video, foto, prove documentali: tutto per monitorare l’attività degli imprenditori “ribelli”. Il materiale – spiegano gli investigatori – veniva conservato per essere usato all’occorrenza contro chi si sottraeva ai suoi ordini. L’obiettivo: segnalare presunte irregolarità alle autorità per colpire economicamente e penalmente i rivali.

I poliziotti hanno ascoltato una decina di imprenditori, che hanno raccontato situazioni analoghe: controlli subito dopo aver abbandonato la Tra.Spe.Mar, multe improvvise, sequestri di mezzi, pressioni crescenti. Una “gabbia” costruita su paura e potere, che avrebbe reso impossibile qualsiasi forma di concorrenza leale.

Un dominio durato otto anni

Secondo l’accusa, il sistema imposto da Angelo Marrazzo sarebbe durato almeno otto anni, con la complicità del silenzio e del timore diffuso tra gli operatori del settore. Solo ora, con la denuncia del primo imprenditore e la raccolta di testimonianze incrociate, la Procura ha potuto ricostruire un quadro definito, arrivando all’arresto e al sequestro di due motonavi – tra cui la Giuseppina Prima – ritenute strumenti centrali per l’attuazione del monopolio.

L’indagine della DDA è ancora in corso e si preannuncia ampia. Intanto, con le accuse di estorsione e concorrenza illecita aggravate dal metodo mafioso, la figura di Marrazzo – già nota nel settore come imprenditore di peso – assume ora i contorni di un dominus criminale che per anni avrebbe gestito i rifiuti marittimi sotto l’ombrello della camorra.