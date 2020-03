A Ischia aumentano le richieste di tampone a domicilio. Nessun caso a Ischia

Ida Trofa | C’è forte preoccupazione, a Ischia, in Italia e nel mondo. C’è una forte preoccupazione per la diffusione del coronavirus. Una diffusine rapida e facile di un elemento patogeno di fatto “sconosciuto“ i cui effetti si stentano ad arginare.

Anche se nella gran parte dei casi non è pericoloso. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità confermano questa triste statistica: l’età media delle prime 105 vittime era di 81 anni. Due su tre avevano altre patologie pregresse. Il virus comunque avanza, ora tutte le regioni italiane hanno casi di contagio. Ad Ischia aumentano le richieste di tampone a domicilio, secondo una stima delle richieste avanzate ai medici di famiglia sono centinaia. Frena, invece, la richiesta al Rizzoli di Lacco Ameno dove nelle ultime 48ore c’è stato solo un test eseguito. Risultato negativo. Invece la Campania fa registrare la prima guarigione ma anche il primo decesso.

Oggi, intanto, si deciderà sull’allargamento delle zone rosse in Italia. Mentre De Luca con ordinanza ferma la musica, impone il servizio ai tavoli nei locali e chiude l’accesso alle isole ai gruppi del nord est e obbliga il check temperatura agli imbarchi. Il virus resta un caso sanitario e sociale. Con il mondo fermo ci sono attese visto l’evolversi dei picchi di contagio anche per le misure economiche che dovrebbero concretizzarsi per le famiglie, le imprese, lavoratori dipendenti ed autonomi.

Si va dal lavoro a distanza anche senza accordo dell’azienda ai Voucher ai bonus baby per finire con i congedi parentali e il sostegno da 500 euro per chi lavora in proprio. La sfida è appena iniziata, ora toccherà verificare la tenuta di un Paese di fronte alle emergenze viene in primo luogo dal sentimento di unione, di sentirsi parte di una comunità. E’ la responsabilità di ognuno di noi a produrre comportamenti naturalmente virtuosi e cooperativi. Questo dove lo stato c’è e fa sentire forte la sua presenza, purtroppo la nostra realtà ha sempre mostrato proprio per questa assenza una deriva comprensibilmente e pericolosamente anarchica.

I numeri della Campania. Ieri, 63 i casi positivi

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania ha diffuso i dati dei controlli effettuati il 6 marzo. Nel pomeriggio di ieri sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 45 tamponi. 6 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Nella mattinata erano stati esaminati 47 tamponi, di cui 7 positivi. Per questo, nella giornata del 6 marzo sono registrati 13 tamponi positivi su 92 tamponi analizzati.

In riferimento al decesso di un paziente in provincia di Caserta, il tampone è risultato positivo. Totale positivi in Campania: 63 di cui uno guarito ed un decesso. Dei sette tamponi positivi, uno arriva dall’Asl Napoli 1 Centro, uno dall’Asl Napoli 3 Sud, tre dalla provincia di Caserta e due dalla provincia di Salerno.

Rizzoli un altro caso sospetto subito fugato dal test

Sale il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Campania ma non nel’ASL NA 2 Nord e soprattutto ad Ischia. Un uomo sulla 60ina, operatore del Mercato napoletano ma da tempo trapiantato ad Ischia, è stata sottoposto al tampone per la verifica al Covid-19.

Il primo test, effettuato nel laboratorio di riferimento interno al presidio lacchese, aveva dato esito dubbio. La sintomatologia analoga, il lavoro presso il mercato con il contatto costante con potenziali soggetti portatori hanno fatto propendere per la cautela.

Il tampone da Coronavirus analizzato al Cotugno non ha confermato i sospetto. L’uomo è negativo al COVID-19. Reterà comunque ricoverato in reparto a scopo precauzionale e non presenta un quadro clinico che necessita di terapia intensiva o altre particolari precauzioni cliniche. Il paziente è in condizioni stabili e in giornata sarà sottoposto ad accertamenti radiologici per un controllo della situazione polmonare.