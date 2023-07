A Ischia arrivi di giugno ok, la crisi turistica è superata

Arrivano buone notizie per l’isola d’Ischia: i report del mese di giugno, in termini di arrivi, raccontano infatti che si è arrestata la crisi turistica dell’isola verde che nei mesi scorsi aveva sofferto un avvio di stagione molto meno brillante del previsto. Lo stesso governatore De Luca, dopo un incontro coi sindaci delle isole del golfo di Napoli aveva sottolineato che Ischia era in sofferenza ma che i problemi causati dall’emergenza frana erano stati risolti, invitando tutti i cittadini della Campania a visitare l’isola tornata in condizioni adeguate ad accogliere i vacanzieri.

A confermare l’inversione di tendenza arrivano i dati della Guardia Costiera secondo i quali a giugno sono sbarcate complessivamente, nei tre porti ischitani di Ischia, Casamicciola e Forio, 255.000 persone rispetto alle 271 mila del 2022, una differenza in negativo inferiore al 6 % causata probabilmente dai numerosi giorni di maltempo che hanno caratterizzato il mese appena trascorso e che è comunque più contenuta rispetto a quelle registrate negli altri mesi primaverili.

Isidoro Di Meglio, direttore commerciale del gruppo Dimhotels, la più grande catena alberghiera ischitana con i suoi nove hotel, le ultime settimane sono state di buona ripresa per il turismo: “Sicuramente viviamo un inizio stagione tra i più difficili degli ultimi anni in termini di presenze anche se, a ben vedere, registriamo un netto aumento della spesa media dei nostri clienti rispetto al 2022. Negli ultimi tempi inoltre, i dati delle ricerche sulla destinazione Ischia su Google registrano un lento ma costante aumento cosa che ci fa ben sperare per la seconda parte di questa estate; contiamo di restare aperti con diverse strutture sino a Capodanno ma credo che serva pubblicizzare sin da ora un calendario di eventi e manifestazioni che funga da traino per la parte finale della stagione turistica e per il quale il nostro gruppo è pronto a collaborare”.

Secondo diversi operatori turistici la causa della partenza lenta dell’estate turistica isolana è da ricercare nell fall out mediatico negativo per l’alluvione di Casamicciola dello scorso fine novembre: Giosi Ferrandino, neo sindaco del comune casamicciolese afferma a riguardo “Giugno ha dato segnali di netta ripresa in termini di arrivi e luglio sarà molto buono anche per quelli relativi al soggiorno ma siamo soddisfatti anche dei diportismo: abbiamo tante barche ormeggiate tutta la settimana e sono tornati anche i mega yacht.

Saranno comunque determinanti per il bilancio di questa estate la riapertura di tutti gli hotel del nostro comune e quella definitiva del porto commerciale, che avverrà a giorni. Casamicciola è sicura ed accogliente già oggi e, dal punto di vista turistico, sono convinto che il peggio è ormai alle spalle”. Intanto per questo weekend diverse collegamenti marittimi per l’isola verde di navi ed aliscafi sono già sold out: dalle compagnie di navigazione consigliano vivamente di prenotare per non rischiare lunghe attese ai porti sotto il sole mentre in alcuni degli hotel più esclusivi si attende l’arrivo di numerose celebrità, del cinema e dello spettacolo per l’imminente Global Festival. (ANSA).