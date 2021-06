A Giulia Trani il premio ” Nuovo Umanesimo” della Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra

La giovanissima Ischitana Giulia Trani di appena 15 anni ha ricevuto oggi il premio ” nuovo umanesimo” per il suo romanzo d’esordio Fonsinè .

Il premio è stato attribuito dalla Fondazione Francesco Terrone di Ripacandida e Ginestra per aver contribuito a valorizzare l’arte e la cultura del nostro tempo ed è stato portato all’attenzione della Fondazione con sede in Mercato San Severino dallo scrittore Biagio Di Meglio.

Nelle scorse settimane inoltre Giulia ha ricevuto ulteriori attestazioni di stima per la sua opera prima come quella del Prof. Giulio Tarro che a nome dell’accademia Carducci le ha conferito il premio “omaggio a Sergio Corazzini” e le ha inviato il seguente messaggio di incoraggiamento ” Cara Giulia, ho letto ed apprezzato il libro che mi è stato presentato come la tua prima opera a 15 anni di età. Ho vivamente apprezzato il tuo lirismo, “luci del passato e aurore odierne”, in una storia ispirata ad un commovente accaduto che la tua età ha coltivato “dalla prima all’ultima pagina intenerendo il lettore ed il critico”. L’encomio alla memoria di Sergio Corazzini premia il tuo impegno come nuova luce della nascente letteratura! “Quanto amore e tanta sensibilità nel tuo scritto senza fine perché l’amore è perenne sorgente di affetti e pensieri nel tessuto del nostro tempo”. Vivissimi auguri per questo inizio di attività letteraria così brillante, con verace sincerità, Giulio Tarro.