A giudizio per peculato distraendo somme dalla Fondazione “La Colombaia”

Peculato. Sarà processato dal tribunale l’allora amministratore Massimo Bottiglieri. Il giudice ha rinviato a giudizio anche gli altri concorrenti per ulteriori episodi di peculato, Pasquale Elia, Alessandro Sbrogna, Francesco Calise e Pasquale Carandente. La prima ipotesi che contesta il sostituto procuratore Ida Frongillo è l’acquisto di cinque Mont Blanc per un valore di 2.300 euro. Fattura falsa per una “magnata” al ristorante “Zì Carmela”. Lavori non confacenti alle attività della Fondazione per la villa di Visconti. Soldi de “La Colombaia” per lavori all’abitazione privata di Massimo Bottiglieri

Paolo Mosè | E’ una “massa” di peculati che sarebbero stati consumati durante la gestione della Fondazione “La Colombaia” di Forio. Facendo riferimento a una serie di lavori che sarebbero stati realizzati e sui quali si è puntata l’attenzione del pubblico ministero Ida Frongillo che ha chiesto ed ottenuto dal giudice dell’udienza preliminare Fabio Provvisier il rinvio a giudizio dinanzi al tribunale in conformazione collegiale. Dovranno quindi comparire dinanzi al tribunale gli imputati Massimo Bottiglieri, Pasquale Elia, Alessandro Sbrogna, Francesco Calise e Pasquale Carandente. Il terzo è un imprenditore edile e già nel passato ha avuto qualche problema con la giustizia in ordine a lavori di ristrutturazione o adeguamento di fabbricati privati o strutture alberghiere che la Guardia di Finanza ritenne in parte mai realizzati. Allo scopo di dimostrare tutta una serie di fatturazioni che venivano rilasciate dalle società facenti capo all’imputato con la definizione per “operazioni inesistenti”. Fatture che consentivano ai presunti beneficiari di riportarle in bilancio come uscita per abbassare – si presume – per comprimere eventuali attivi. E pagare di conseguenza meno tasse. Reati per i quali il tribunale si è dichiarato con una sentenza di prescrizione essendo la moltitudine di soggetti rinviati a giudizio che hanno messo a dura prova la fase dibattimentale, non riuscendo a raggiungere la sentenza nei termini all’epoca previsti dalla legge.

All’epoca il Bottiglieri era di fatto il gestore de “La Colombaia”, un ente creato ad hoc dal Comune di Forio per gestire la villa che un tempo era di proprietà del noto regista italiano Luchino Visconti. E acquisita dopo la sua morte dal Comune per farne una fondazione ove creare tutta una serie di manifestazioni, attirare la “intellighenzia”, un punto di riferimento importante su cui l’Ente pubblico puntava molto. Invece il tempo, la gestione non sempre lineare ha portato questa importante struttura in costante depauperamento. Si sono succeduti diversi sindaci che hanno scelto delle persone di loro fiducia ed i costi sono diventati insostenibili. Tant’è vero che alcuni di questi amministratori ricevevano compensi mensili abbastanza sostanziosi, ma senza portare grossi benefici, un rilancio quantomeno equiparabile al nome del vecchio proprietario. E questa struttura alla fine è diventata un “museo” chiuso, irraggiungibile, abbandonato a se stesso. Non esiste un progetto di rilancio serio affinché ritorni ad essere una meta culturale e di attenzione di livello nazionale.

Oggi “La Colombaia” torna nuovamente alla ribalta non per fini per così dire di interesse. Anzi, è una vicenda giudiziaria sulla quale ovviamente il tribunale si soffermerà molto, dovendo affrontare, come vedremo anche in altri servizi, la gestione de “La Colombaia”, le somme di denaro che sarebbero state utilizzate, spese e soprattutto per delle operazioni finanziarie sulle quali è particolarmente interessante capire i fini.

L’ACQUISTO DELLE PENNE

L’allora amministratore de “La Colombaia” Massimo Bottiglieri fece un acquisto, ovviamente fatturato, sul quale la procura della Repubblica ha ritenuto che vi fossero elementi di approfondimento. In quanto ritiene tuttora che si sia consumato il peculato, avendo distratto una somma di denaro della Fondazione e per acquistare cinque penne Mont Blanc. Penne che non si capisce bene quale fosse l’utilità per la Fondazione di fare un investimento di alcune migliaia di euro. Un’operazione che tra l’altro – come quelle altre sulle quali c’è stata una indagine più a largo raggio della Guardia di Finanza – indusse la procura della Repubblica nella fase delle indagini preliminari a procedere al sequestro di una somma pari a quella “distratta” sui conti del Bottiglieri. E ne è nato un contenzioso con una serie di ricorsi, tra cui dinanzi al tribunale del riesame senza ottenere grossi benefici.

Il peculato legato alle penne prestigiose vede il solo Bottiglieri tratto a giudizio e in questa particolare vicenda si richiamano alcuni assegni bancari, relativi prelievi fatti direttamente allo sportello per giustificare, per la Procura, la effettiva consumazione del reato: «Perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di incaricato di pubblico servizio, delegato con verbale del Consiglio Generale nella seduta del 7.04.2009 ad operare e far data dal 28.01.2020 sul conto corrente della Fondazione “La Colombaia” – ente istituito con lo scopo di diffondere la cultura della comunicazione dello spettacolo, con particolare riferimento alle arti cinematografiche e teatrali, e di promuovere la formazione e specializzazione in tali ambiti, operante avvalendosi della omonima struttura immobiliare “La Colombaia”, concessa in comodato d’uso dal Comune di Forio, Fondazione finanziata con fondi pubblici regionali, provinciali e comunali, utilizzando il cc 7752382895/0 della predetta Fondazione, istituito presso la filiale di Forio della Banca Popolare di Bari, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità del denaro della predetta fondazione, mediante prelevamenti in contate, assegni bancari e circolari, se ne appropriava, ovvero lo distraeva utilizzando il danaro pubblico per fini estranei a quelli della predetta fondazione ed in particolare si appropriava mediante assegni bancari:

1) delle somme relativa alla fattura n. 24/2010 dell’importo complessivo di euro 2.300,00 del 23.11.2010 – fattura emessa in favore della Giolem s.r.l. – società direttamente riconducibile all’indagato – fattura relativa all’acquisto di n. 5 penne Mont Blanc per fini del tutto estranei a quelli della Fondazione. In Forio d’Ischia in data prossima al 23.11.2010.

Nonché mediante prelevamenti in contanti dal conto corrente della Colombaia delle somme: 2) di euro 2.000,00 mediante prelievo in contanti allo sportello in data 26/07/2010 presso la Banca Popolare di Bari – Filiale di Forio d’Ischia, prelievo privo di alcuna giustificazione cartolare. 3) di euro 2.500,00, mediante prelievo in contanti allo sportello in data 06/05/2011 presso la Banca Popolare di Bari – Filiale di Forio d’Ischia, prelievo privo di alcuna giustificazione cartolare».

Fattura falsa per una “magnata” al ristorante “Zì Carmela”

Il secondo capo d’imputazione per peculato riguarda sempre l’amministratore dell’epoca de “La Colombaia” Massimo Bottiglieri ed il titolare dell’hotel ristorante “Zì Carmela” Pasquale Elia. Riguarda la fornitura di pasti nell’ambito della manifestazione “Ischia Global Film Festival”, ove sarebbero stati consumati diversi pasti e versata una somma di denaro che secondo il pubblico ministero la relativa fattura risultava essere falsa. Un’affermazione dell’accusa che si basa su una serie di riscontri investigativi, tra cui in quel periodo il ristorante risultava essere chiuso: «Perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Bottiglieri Massimo , in qualità di incaricato di pubblico servizio, delegato con verbale del Consiglio Generale nella seduta del 7.04.2009 ad operare a far data dal 28.01.2010 sul conto corrente della Fondazione “La Colombaia”, ente istituito con lo scopo di diffondere la cultura della comunicazione dello spettacolo, con particolare riferimento alle arti cinematografiche e teatrali, e di promuovere la formazione e specializzazione in tali ambiti, operante avvalendosi della omonima struttura immobiliare “La Colombaia” concessa in comodato d’uso dal Comune di Forio, Fondazione finanziata con fondi pubblici -fondi regionali provinciali e comunali, utilizzando il cc 7752382895/0 della predetta Fondazione, istituito presso la filiale di Forio della Banca Popolare di Bari, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità del danaro della predetta fondazione, in concorso con Elia Pasquale, gestore dell’ Hotel Ristorante Zi Carmela § s.a.s.”, si appropriavano ovvero distraevano danaro pubblico destinandolo a fini estranei a quelli della predetta fondazione, riportandola il Bottiglieri le spese nelle scritture contabili portando il relativo costo in dichiarazione ai fini Iva e IIDD ed in particolare si appropriavano di danaro della Fondazione mediante l’emissione dell’assegno bancario n. 4001836551-11 tratto sul Banco popolare di Bari- filiale di Forio- dell’importo di euro 1.120,00 posto all’incasso presso la Banca emittente Banca popolare di Bari filiale di Forio inerente la fattura n 2 del 10.02.2010 emessa dal “Hotel Ristorante Zi Carmela § s.a.s.” con indicazione quale cliente ”La Colombaia” e recante nella descrizione della fornitura di beni

e servizi “Ischia Global Fest” n 32 pasti per 35 euro a persona -fattura risultata falsa in quanto: non vi era alcuna convenzione tra la Colombaia ed .1 predetto ristorante; non risultava deliberata dal consiglio direttivo tale sponsorizzazione; non risultavano per tale iniziativa delibere o incarichi; l’immobile sede della Fondazione era stata dichiarato inagibile con ordinanza n. 17 del 1.02.2007 fino al 16 luglio 2010 e pertanto in tale periodo non operativo la manifestazione Ischia Global Film Festival si era svolta nel mese di luglio dall’11 al 18 e prevalentemente presso l’Hotel Regina Isabella; il ristorante Zi Carmela in tale periodo era in chiusura stagionale».

Lavori non confacenti alle attività della Fondazione per la villa di Visconti

L’altra ipotesi vede nel provvedimento del giudice dell’udienza preliminare sempre Massimo Bottiglieri e l’imprenditore Pasquale Carandente, quest’ultimo titolare di una ditta che svolse una serie di lavori di pitturazione nella ex villa di Luchino Visconti. Anche in questo caso sono stati recuperati presso un istituto di credito di Forio una serie di assegni emessi per pagare i lavori eseguiti. Siamo nell’ambito di diverse migliaia di euro, come meglio specificato nel capo d’imputazione di peculato nei confronti dei due imputati che dovranno comparire dinanzi al tribunale di Napoli nel prossimo mese di aprile: «Perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Bottiglieri Massimo, in qualità di incaricato di pubblico servizio, delegato con verbale del Consiglio Generale nella seduta del 7.04.2009 ad operare a far data dal 18.01.2010 sul conto corrente della Fondazione “La Colombaia”, ente istituito con lo scopo di diffondere la cultura della comunicazione dello spettacolo, con particolare riferimento alle arti cinematografiche e teatrali, e di promuovere la formazione e specializzazione in tali ambiti, operante avvalendosi della omonima struttura immobiliare “La Colombaia” concessa in comodato d’uso dal Comune di Forio, Fondazione finanziata con fondi pubblici -fondi regionali provinciali e comunali, utilizzando il cc 7752382895/0 della predetta Fondazione, istituito presso la filiale di Forio della Banca Popolare di Bari, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità del danaro della predetta fondazione, in concorso con Carandente Pasquale, nella qualità di titolare della ditta edile omonima , e gestore di fatto della ditta “Carandente Pitturazione s.r.l.”, avente R.L. Esposito Maria Rosaria, madre del Carandente Pasquale, si appropriavano ovvero distraevano danaro pubblico destinandolo a fini estranei a quelli della predetta fondazione ed particolare se ne appropriavano mediante l’emissione dei seguenti assegni bancari: assegno n 0014894247-04 dell’importo di 10.000,00 euro relativo alla fattura n 6/10 del 28.05.2010; assegni n. 0014900010-08 dell’importo di 2.640,00 del 20.07.2010- -n 0014900005- 03 di curo 1000,00 del 9.07.2010—n.0014900001-12 di euro 2.500,00 del 2.07.2010, relativi alla fattura n 11/10 del 17.12.2010 per un importo di euro 6000,00 tutti emessi in favore di Carandente Pasquale, titolare della ditta edile omonima e relativi ad operazioni inesistenti, ovvero a lavori edili mai effettuati presso la Fondazione e riportate dal Bottiglieri nelle scritture contabili portando il relativo costo in dichiarazione ai fini IVA e IIDD

assegni n 0014896820-04 del 14.04.2011 di euro 5000,00 – n.0014899002-01 del 2.11.2011 di euro 3,500,00 – relativi alle fatture n 2/2011 del 13.04.2011 e n 7/2011 del 28.10.2011 emesse dalla ditta “Carandente Pitturazione s.r.l.”, avente R.L. Esposito Maria Rosaria, madre del Carandente Pasquale, gestita dal predetto- lavori eseguiti presso la Fondazione la Colombaia, ma per un importo di euro 4000,00 delle somme indicate nelle fatture n 1/2011 del 13.01.2011 per euro 12.500,00 per la quale venivano emessi gli assegni n 0014895924-04 del 14.01.2011 dell’importo di euro 10.000,00 e n 0014895925-05 del 14.01.2011 dell’importo di 2.550,00 euro relative ad operazioni inesistenti ovvero a lavori mai effettuati presso la Colombaia e riportate dal Bottiglieri nelle scritture contabili portando il relativo costo in dichiarazione ai fini IVA e IIDD».

I LAVORI EDILI

La successiva contestazione di cui al capo D) del decreto che dispone il giudizio riguarda ancora Massimo Bottiglieri e Francesco Calise. Quest’ultimo è titolare della ditta “Safra snc” che avrebbe ricevuto tre assegni di vario importo giustificati per alcuni lavori che sarebbero stati eseguiti presso la struttura. Dalle indagini che ne sono seguite la Procura rileva che le fatture emesse per lavori che non sarebbero stati eseguiti per complessivi 8.700 euro: «Perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Bottiglieri Massimo, in qualità di incaricato di pubblico servizio, delegato con verbale del Consiglio Generale nella seduta del 7.04.2009 ad operare a far data dal 28.01.2010 sul conto corrente della Fondazione “La Colombaia”, ente istituito con lo scopo di diffondere la cultura della comunicazione dello spettacolo, con particolare riferimento alle arti cinematografiche e teatrali, e di promuovere la formazione c specializzazione in tali ambiti, operante avvalendosi della omonima struttura immobiliare “La Colombaia” concessa in comodato d’uso dal Comune di Forio, Fondazione finanziata con fondi pubblici -fondi regionali provinciali e comunali, utilizzando il cc 7752382895/0 della predetta Fondazione, istituito presso la filiale di Forio della Banca Popolare di Bari, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità del danaro della predetta fondazione, in concorso con Calise Francesco, L.R. della ditta Safra s.n.c. si appropriavano ovvero distraevano danaro pubblico destinandolo a fini estranei a quelli della predetta fondazione, ed in particolare se ne appropriavano mediante remissione dei seguenti assegni bancari:

assegno n. 001 4895664-04 del 4.04.2011 dell’importo di euro 4.200,00 euro per il quale veniva emessa fattura n.1 del 3.01.2011, per pari importo assegno n. 001 4897818-00 del 25.07.2011 di euro 2.500,00 per la quale veniva emessa fattura n. 10 del 22.07.2011 di pari importo assegno n. 001448978-05 di euro 2.000,00 del 28.10.2011 per il quale veniva emessa fattura n. 18 per pari importo. fatture relative ad operazioni inesistenti relative a lavori non effettuati presso la struttura e riportate dal Bottiglieri nelle scritture contabili portando il relativo costo in dichiarazione ai fini IVA e IIDD»

Soldi de “La Colombaia” per lavori all’abitazione privata di Massimo Bottiglieri

L’ultima ipotesi di cui al capo E) del decreto che dispone il giudizio vede la presenza immancabile di Massimo Bottiglieri, questa volta affiancato da Alessandro Sbrogna, titolare di una nota società già conosciuta alle fiamme gialle.

Anche qui la giustificazione dei vari pagamenti sarebbe legata a dei lavori edili che non sarebbero stati mai eseguiti, ma comunque riportati in bilancio della Fondazione.

Stando all’accusa, queste somme di denaro versate a Sbrogna sarebbero invece collegabili a dei lavori eseguiti presso l’abitazione del Bottiglieri, come sarebbe attestato da alcuni pagamenti presso un noto deposito di prodotti edili di Forio: «Perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Bottiglieri Massimo, in qualità di incaricato di pubblico servizio, delegato con verbale del Consiglio Generale nella seduta del 7.04.2009 ad operare a far data dal 28.01.2010 sul conto corrente della Fondazione “La Colombaia”, ente istituito con lo scopo di diffondere la cultura della comunicazione dello spettacolo, con particolare riferimento alle arti cinematografiche e teatrali e di promuovere la formazione e specializzazione in tali ambiti, operante avvalendosi della omonima struttura immobiliare “La Colombaia” concessa in comodato d uso dal Comune di Forio, Fondazione finanziata con fondi pubblici -fondi regionali provinciali e comunali, utilizzando il cc 7752382895/0 della predetta Fondazione, istituito presso la filiale di Forio della Banca Popolare di Bari, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità del danaro della predetta fondazione, in concorso con Sbrogna Alessandro amministratore di fatto della L.R. della “Costruendo s.r.l,.”, si appropriavano ovvero distraevano danaro pubblico destinandolo a fini estranei a quelli della predetta fondazione ed in particolare se ne appropriavano mediante l’emissione dei seguenti assegni bancari: assegni n 4001848782-09 di euro 1000,00- n. 4001848791-05 dell’importo di euro 1.500,00 nonché delle somme indicate nelle fatture 21 di 2.040,00 – n. 22 di euro 17.280,00 del 10.08.2010 -n. 23 di euro 3.000,00 a nome di Marino Annamaria, L.R. della Costruendo s.r.l, gestita da Sbrogna Alessandro-fatture inesistenti rilasciate da Sbrogna Alessandro, su richiesta ed istigazione di Bottiglieri Massimo- relative ad operazioni mai effettuate riportate dal Bottiglieri nelle scritture contabili portando il relativo costo in dichiarazione ai fini IVA e IIDD – ed in gran parte utilizzati per effettuare lavori presso l’abitazione privata del Bottiglieri mediante acquisto dei materiali presso la Edil Forio s.r.l. mediante fatture n 226 del 31.03.2011 dell’importo di 1.123,78 e n 334 del 30.04.201 1 dell’importo di 676,02».

I difensori all’udienza preliminare hanno discusso soffermandosi ognuno di essi sui vari capi che interessano i propri assistiti. E nelle mani del giudice sono state consegnate diverse documentazioni contabili a dimostrazione che tutte le operazioni che la Procura ritiene illegittime e quindi passibili di aver consumato il reato di peculato, non sarebbero confermate da tutto ciò che è stato prodotto dal collegio difensivo. Per la complessità della vicenda, per la voluminosità degli atti trasmessi il giudice ha ritenuto indispensabile una più approfondita verifica dibattimentale, anche per ascoltare i vari consulenti.