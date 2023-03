A Forio la scuola è solo per i ricchi

Gaetano Di Meglio | Quello che si legge va oltre l’immaginazione. Quello che ha scritto la nuova preside di Forio 1 è qualcosa che fa venire brividi di freddo lungo la schiena e offende, in maniera esponenziale, ogni cittadino – di Forio e non solo – che riesce a capirne i contenuti.

Non starò qui a commentare le scelte, legittime, della nuova preside di Forio 1 tese ad escludere tutti quelli che hanno simpatia per la Conti e che hanno collaborato con la dirigente storica della scuola di Forio così come non starò troppo a chiedermi che utilizzo farà la scuola di Forio dei 50mila euro ricevuto dalla Regione Campania ma utilizzerò questo spazio per fare un appello ai genitori di Forio: NON PAGATE! NON VERSATE LE QUOTE! DIFENDENTE I POVERI.

C’è una nota ufficiale circa i “Corsi pomeridiani alla scuola secondaria di primo grado” diretta a “tutto il personale docente della scuola secondaria di primo grado, ai genitori della Scuola della scuola secondaria di primo grado, al Al personale ATA e al DSGA.

“La Dirigente – si legge – visto il Dlgs 165/01 art.25 e vista la richiesta di chiarimenti da parte dei genitori pervenuta per le vie brevi a seguito di invio dei moduli di partecipazione ai corsi di recupero rende noto che la scuola è beneficiaria di alcune ore di insegnamento dette di potenziamento e il criterio utilizzato per i corsi di recupero e i laboratori pomeridiani è quello della ottimizzazione delle risorse ovvero lì dove è possibile disporre di risorse umane per fare corsi/laboratori, essi non si pagano, mentre lì dove la scuola non dispone di risorse umane aggiuntive essi si pagano.

Pertanto si invitano coloro che volessero partecipare ai corsi pomeridiani di STEM, Canto (in parte), Danza di versare la propria quota di contributo (qualora non l’avessero già fatto). Si evidenzia che i progetti di Piscina e Ceramica sono riservati allo sviluppo dell’inclusione e il costo è finanziato in parte con i fondi delle aree a rischio e in parte con il bilancio della scuola quale quota di bilancio sociale.

I corsi di recupero saranno svolti con fondi della scuola e potranno essere svolti a discrezione del docente con metodologia laboratoriale. Si precisa inoltre che ogni docente nell’ambito della programmazione di dipartimento può erogare la lezione in modalità laboratoriale da non confondere con le attività laboratoriali svolte come ampliamento dell’offerta formativa.

Il contributo di 40 euro che paga l’utenza della scuola secondaria superiore è investito in parte per l’acquisto di programmi di supporto alle aule didattiche, materiali di facile consumo, attrezzature didattiche e in altra parte per pagare attività laboratoriali svolte come ampliamento dell’offerta formativa.

Ne consegue che coloro che alla scuola secondaria di primo grado non abbiano partecipato alla spesa versando tutta la quota dovuta non potranno usufruire dei laboratori aggiuntivi di ampliamento dell’offerta formativa che, si ribadisce, sono un ulteriore costo nel bilancio della scuola, ma ad ogni buon conto, per non discriminare gli studenti che per scelta non hanno pagato la quota di partecipazione alla spesa, saranno svolti quei laboratori, ugualmente efficaci che, come anzidetto, sono pagati direttamente dallo stato (potenziamento)”

Cosa significa? Facile. In orario scolastico, chi non paga i 40 euro resta in classe a fare recupero/potenziamento con i docenti. Chi ha pagato, invece, va con gli esperti. Una bella discriminazione in classe. Tu con i 40 euro si, tu senza i 40 euro no.

E, attenzione, non parliamo di iniziative extra (che, se in ambito scolastico, non dovrebbero mai essere legate ai danari), bensì di orario curriculare, di orario scolastico. La questione è economica e di principio. L’unica cosa seria da fare è chiedere a tutti i genitori di non versare la quota, di non discriminare, di non offendere quanti fanno sacrificio per portare avanti una famiglia. Quanto vale una scuola? 40 euro! Una miseria!