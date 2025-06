A Forio il 7° Stage di Calcio 1vs1 con Mister Mimmo Citarelli: tecnica, passione e un ospite speciale

Torna anche quest’estate a Forio il tanto atteso Stage di Calcio Isolano, giunto ormai alla sua settima edizione. Dal 30 giugno al 31 luglio, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, il campo sportivo “S. Calise” si trasforma in un centro di tecnica calcistica individuale, con appuntamenti dalle 19.00 alle 20.30 dedicati al miglioramento delle abilità 1vs1, cuore pulsante di questo stage.

L’iniziativa, ideata e condotta dal Mister Mimmo Citarelli, ex calciatore professionista e istruttore abilitato 1VS1 Academy e da settembre sulla panchina del Procida in Promozione, non è una semplice scuola calcio, ma un’esperienza aperta a tutti gli appassionati, indipendentemente dall’affiliazione a squadre o scuole. Qui si gioca e ci si allena con abbigliamento “libero, da strada”, in pieno spirito calcistico genuino.

Il programma punta tutto sulla tecnica acrobatica individuale e sul miglioramento del confronto diretto 1 contro 1, elemento essenziale per la crescita di ogni giovane calciatore. A supportare Mister Citarelli un team di professionisti: Mr Trofa, Mr Orsola, Mr Nobis, Mr Grieco e Mr Gargiulo, per un’offerta formativa di altissimo livello.

Ma non finisce qui. Venerdì 4 luglio, lo stage accoglierà un ospite d’eccezione: Gennarino Ruotolo, storico centrocampista con oltre 400 presenze tra Serie A e B con la maglia del Genoa, oggi allenatore dell’Under 18 Nazionale del Genoa. La sua partecipazione rappresenta un’opportunità imperdibile per i ragazzi, che potranno ascoltare i consigli di un protagonista del grande calcio italiano.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Fatima al numero 333 5251322. Una grande occasione per vivere il calcio in modo autentico, formativo e appassionato, sull’isola dove la tecnica è di casa.