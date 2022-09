Nel giro di parroci e parrocchie, per il segretario di Lagnese arriva la super promozione. Il Rev.do Sac. Marco Trani, già amministratore parrocchiale di S. Ciro M. in Ischia, è nominato parroco della suddetta parrocchia e moderatore dell’unità pastorale di Ischia Porto riguardante le parrocchie di S. Maria di Portosalvo, S. Maria delle Grazie in S. Pietro, e S. Ciro.

Un passo in avanti e un cambio epocale per la Diocesi che si trova a vivere la sua fase più complicata