A Dino piacciono solo gli sprechi che fa lui

Il sindaco della Capitale della Cultura è allergico al Referendum. Il sindaco della Capitale della Cultura crede che sia uno spreco far votare gli italiani per un referendum abrogativo. Il sindaco della Capitale della Cultura, si preoccupa di 40mila euro nonostante il fiume di danaro sprecato per un programma dedicato alla “Capitale” ridicolo e criticato da tutti. E così, mentre lui spreca un fiume di danari pubblici vorrebbe che tutti gli altri si preoccupassero di 40 mila euro e non andare a votare.

Per recuperare e garantire libertà e sovranità al popolo sarebbe bastato avere un esperto in meno in marketing. E avremmo risparmiato molto di più di 40mila euro. Ecco cosa scrive Dino Ambrosino: “Oggi non sono andato a votare. Non mi pesa dirlo, lo rivendico. Credo che come me la stragrande maggioranza degli elettori diserterà il referendum. Il nostro Comune ha avuto finanche difficoltà a comporre i seggi. Pochi Presidenti disponibili, gli scrutatori scarseggiavano.

Non credo in questa modalità di coinvolgimento alla vita pubblica. Non possiamo essere chiamati a decidere, tutti, su questioni tanto tecniche e vitali per le categorie direttamente coinvolte dai quesiti. Una sproporzione, tra la superficialità con cui tanti di noi approccerebbero questi argomenti e la pregnanza delle decisioni da assumere. La partecipazione va organizzata sui temi di vero interesse della cittadinanza. Dove il coinvolgimento di tutti rappresenta un valore aggiunto.

Il nostro Comune, 10.000 abitanti, impegna 40.000 euro per questa tornata. Non voglio fare l’elenco delle cose che si sarebbero potute realizzare. Ma non è giusto spendere in tutta Italia queste risorse in una maniera così sterile.”

A questo, un po’ per politica, un po’ posizione arriva la giusta reazione di Luigi Muro: “Oggi andrò a votare, trovo spregiudicato ed antidemocratico l’ invito del Sindaco di Procida a non votare. Patetico il tentativo di intestarsi il numero di non votanti! Povera Procida……”

E, per allargare il discorso è intervenuto anche il nostro editorialista Gino Finelli: “ Il referendum è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. E’ uno strumento di democrazia diretta, che consente agli elettori non di eleggere i propri rappresentanti, bensì a rispondere senza intermediari, ad uno specifico quesito con un “sì” o con un “no” su un tema oggetto di discussione.

Questa è la definizione che si legge sul dizionario della lingua Italiana. Dunque il diritto-dovere del cittadino è sempre quello di partecipare ad una consultazione elettorale che è l’unico vero strumento della democrazia, in particolare in quest’epoca in cui è più che evidente il fallimento della democrazia delegata, con una rappresentanza politica dequalificata e incapace che, non solo non ha la capacità di legiferare , ma che ha anche l’arroganza di credere di saperlo fare. E’ frutto di quel tentativo vergognoso di populismo che ha creato, come già accaduto nel passato, ulteriori danni ad una Nazione già fragile e problematica.

E ora assistiamo anche all’invito di un garante della costituzione e delle leggi dello stato, quale è un sindaco, a non andare a votare e perché, perché non comprendiamo i delicati quesiti referendari in termini di legge che non hanno capito e non sono stati capaci di definire, quei cosiddetti nostri rappresentanti istituzionali. Ma chi deve intervenire per ristabilire la correttezza istituzionale e il rispetto delle regole e delle leggi? Ma la responsabilità è sempre di chi, delegando, crede di avere risolto i suoi problemi. Giorgio Gaber diceva che: la libertà non è un volo di moscone né uno spazio libero, libertà è partecipazione. Saremo liberi solo se protagonisti attivi della vita politica del nostro stato.”

Ecco, saremo liberi solo se protagonisti attivi della vita politica del nostro stato!