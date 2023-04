A cinque mesi dalla frana di Casamicciola: commovente incontro tra i poliziotti di Ischia e Papa Francesco

A cinque mesi esatti dalla frana del 26 novembre che ha precipitato nel lutto Casamicciola Terme e l’isola intera, nella mattinata di mercoledì 26 aprile una folta delegazione del commissariato della Polizia di Stato di Ischia è stata accolta da Papa Francesco in Piazza San Pietro. Per i partecipanti, che erano accompagnati dal giovane parroco Antonio Mazzella, quelli vissuti in Vaticano sono stati senza dubbio momenti di grande e indimenticabile emozione. Ma anche di commozione, nel ricordare e rivivere quelle tragiche ore. Gli uomini del commissariato furono tra i primi a intervenire nell’immediatezza dopo l’alluvione e anche nei giorni seguenti furono incessantemente impegnati nei soccorsi e nell’assistenza ai cittadini colpiti dalla calamità, nella ricerca delle vittime e in tutte quelle attività necessarie nei momenti di emergenza. L’incontro con Papa Francesco ha rappresentato il riconoscimento dell’impegno profuso in quella tragica circostanza, come in altre situazioni che vedono sempre in prima linea la Polizia di Stato.

Il dirigente del commissariato, vice questore Ciro Re, non nasconde l’emozione: «Si è trattato di un momento unico per tutti noi e che porteremo per sempre nei nostri cuori. Soprattutto voglio sottolineare come mi abbia colpito la tenerezza del Santo Padre quando ha ricordato le dodici vittime della frana. Nelle sue parole si percepivano un dolore e una commozione autentici».

Al termine dell’incontro la Polizia di Stato di Ischia ha consegnato a Papa Francesco un piccolo ma significativo e sentito dono: un quadro recante l’immagine della Madonna con sullo sfondo il Castello Aragonese, luogo simbolo dell’isola. Sicuramente per tutti i partecipanti quei momenti trascorsi in Piazza San Pietro insieme al Papa, ad ascoltare il suo ricordo delle vittime, rappresentano una esperienza indimenticabile.

Maurizio Pinto ha commentato così: “A 5 mesi dal tragico evento di Casamicciola Terme, Papa Francesco ha voluto dimostrare il suo affetto a chi ha vissuto il momento più tragico della carriera e la vicinanza alle 12 vittime, oggi in Paradiso.”