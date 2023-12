A Chiara Arcamone il full-time al comune di Casamicciola su un podio d’oro…

Gaetano Di Meglio | Il primo concorso pubblico di Casamicciola, per la definizione delle 4 graduatorie dalle quali assumere 9 dirigenti ex D e 2 assistenti sociali, è arrivato alle fasi finali. La commissione, infatti, ha pubblico la graduatoria per la “selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 profilo amministrativo (ex categoria d) – area dei funzionari e della elevata qualificazione”. Prima in graduatoria, per soli 9 centesimi, è risultata la già nota Arcamone Chiara.

L’assessore Carotenuto porta a casa una cugina. Anche se, ovviamente, va detto che Chiara, come tanti altri, può contare su più “benefattori”. Nel frattempo, il suo punteggio è di 60,9. La postazione d’argento, invece, va a Di Iorio Elisabetta che si ferma solo a 60. Sulla terza posizione del podio, ad un solo centesimo dalla seconda, si piazza Iacono Giuseppina con un punteggio di 59,9. Prima di leggere gli altri nomi, tuttavia, è necessario fare una piccola premessa sulla bontà della graduatoria perché la posizione conta. In attesa degli orali dell’altro concorso, quello per i quattro part-time, va detto che la formazione della graduatoria è utile anche all’utilizzo della stessa e alla possibile condivisione con altri enti.

In pratica, se hai partecipato ad un concorso full-time, la graduatoria può essere utilizzata solo per altri full-time. E la storia delle graduatorie ci ha insegnato e mostrato questo ed altro.

Altro piccolo e non secondario aspetto riferito al concorso per part-time, è quello relativo alle progressioni verticali. Vi faccio solo un esempio: ad Ischia furono assunti 50 vigili con contratto a tre mesi, categoria C che oggi sono diventati posizioni apicali, D e full-time. Dettagli da non trascurare nella lettura di questi nomi.

Fuori dal podio, ma idonei: Mennella Carmela 55,9; Di Costanzo Roberta 54,2; Arcamone Serena 53,2; Mele Alessia 50,2; Daniele Emmanuel 50,11; Torresi Mirena 49; Barbato Massimo Maria 48,9; Pesce Valeria 48,32; Di Meglio Vittoria 48,3; Vespoli Aniello 48,2; Barbieri Matteo 47,6; Lo Giudice Francesco 47,4; Regine Marco 45,7; Sangregorio Adelaide 45; D’ambrosio Cecilia Enza 44,2; Patalano Luca 44,1.