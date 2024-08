A Casamicciola un “emporio” di droghe dall’Olanda. Denunciato dai carabinieri un incensurato di Lamezia Terme

I serrati controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Ischia hanno puntato l’attenzione anche sui porti commerciali, in particolare per individuare viaggiatori che sbarcano sull’isola portando con sé sostanze stupefacente. Le attività hanno interessato anche le altre zone del territorio, tanto che a Forio cinque ragazzini sono stati segnalati Prefettura di Napoli per i provvedimenti del caso perché trovati in possesso di modiche quantità di stupefacente. Il “colpo” più grosso i militari lo hanno messo a segno a Casamicciola, anche per la natura delle sostanze sequestrate.

Un quarantottenne di Lamezia Terme, incensurato, ha attirato l’attenzione dei tutori dell’ordine lungo il Corso, nell’atto in cui stava per salire sullo scooter. Fermato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un pacco postale sulla cui etichetta era riportata la dicitura “provenienza Olanda”. Un elemento che ha subito insospettito i carabinieri, che hanno aperto il pacco. All’interno hanno infatti rinvenuto 11 grammi di droga tra anfetamine e metanfetamine, oltre a un francobollo contenente LSD. Una “spedizione” consistente, per la quale il quarantottenne è stato denunciato per detenzione di droga al fine di spaccio. Le attività antidroga si sono concluse con la denuncia anche nei confronti di un ventiseienne di Forio, “pizzicato” a Monterone.

Il suo atteggiamento ha insospettito i militari dell’Arma ma alla vista degli uomini in divisa il giovane ha cercato di darsi alla fuga, per evitare guai con la giustizia. Tentativo non riuscito. Dopo un breve inseguimento è stato fermato e trovato in possesso di 16 grammi di marijuana. Tanto per non farsi mancare niente, in serata a Casamicciola è stato scoperto anche un furto di energia elettrica. Nel corso delle verifiche eseguite in collaborazione con il personale dell’azienda di erogazione, infatti, i Carabinieri hanno accertato che due coniugi del posto avevano pensato di “risparmiare” sulla bolletta manomettendo il proprio contatore e potendo così fruire gratuitamente dell’elettricità. Non si sono invece risparmiati la denuncia. I controlli non si fermano, per garantire la legalità e la sicurezza di residenti ed ospiti estivi.