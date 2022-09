A Casamicciola Terme le prove pratiche per ormeggiatori e battellieri

Questa mattina nel porto di Casamicciola Terme si stanno svolgendo le prove teorico-pratico per rimpinguare l’organico in seno al “Gruppo Battellieri Ormeggiatori” dell’isola d’Ischia, le stesse saranno sotto lo stretto controllo dell’autorità marittima, la Capitaneria di Porto e coadiuvate da personale tecnico. Un ennesimo segnale, questo, della normale ripresa di tutte le attività . Poiché le stesse sono state ferme per più di due anni a causa dei noti fatti legati al Covid e relativi misure di contenimento.