A Casamicciola si naviga in 500 …sognando la dolcevita

Varata ieri mattina, lunedì 14 agosto nel porto di Casamicciola la 500 del Mare, l’originale natante nato dalla mente creativa di Lapo Elkann. Fa parte di dieci esemplari unici concepiti e disegnati per i porti turistici più esclusivi d’Italia e sarà a disposizione, sino a fine estate, di Marina di Casamicciola. La “nostra” 500 offshore, che come potete vedere dalle immagini è di un vivace colore giallo, decappottabile con comodi sedili sdraio, richiama la dolce vita italiana ed è stata inaugurata nel porto della cittadina termale dalle assessori Loredana Cimmino, Ilaria Ferrandino e dal presidente del consiglio comunale Gianfranco Mattera.

CIMMINO: “UN ALTRO MODO PER DIRE CHE CASAMICCIOLA RINASCE”

Con l’assessore Loredana Ci[1]mino, Casamicciola continua la sua riqualificazione non solo territoriale, non solo ambientale, ma anche dei servizi. Questa della 500 del mare è un modo per dedicare una curiosità o una carezza, magari a quanti scelgono Casamicciola per la loro vacanza sul mare?

“Sicuramente è un evento interessante, anche perché è la decima macchina che hanno prodotto e hanno scelto Casamicciola per fare un lancio di questa bellissima car offshore. E noi siamo felicissimi che è stata scelta Casamicciola al pari di tante località importanti d’Italia. Mi dicevano anche una è presente a Montecarlo, quindi veramente siamo felici e orgogliosi di aver ospitato questa iniziativa e anche perché da un po’ di visibilità positiva a questo Comune che ne ha bisogno. Dopo un periodo difficile, però, insomma, vuol dire che Casamicciola è capace di rinascere e ricominciare.

L’ARMATORE MASSIMO “BIANCO: E’ DAVVERO SCICCOSA”

La grande bellezza parte anche da alcuni simboli italiani. Guardando all’altra 500 del mare c’è un po’ di “Aprea” dietro, un po’ di 500 davanti, un po’ di bello che galleggia.

“Sicuramente è stata studiata in un modo ricchissimo, perché già la 500 che sulla Terra è bella è sempre bella. Questa acqua è stata ideata per il mare, ma è una cosa che tu sai molto, molto, molto bella. Abbiamo fatto qualche evento, non so se lei lo sa, l’abbiamo fatto già all’evento A Positano, abbiamo fatto l’evento, è stato fatto l’evento a Ponza, a Capri, a Montecarlo è stato fatto l’evento al Lago di Garda e per adesso sono state già costruite dieci. E questa è la decima. Tutti i colori di questa 500 sono i colori dell’isola d’Ischia. Io naturalmente, come armatore della 500 ringrazio il sindaco di Casamicciola che ci ha ospitato qua sull’isola d’Ischia. La prima cosa e poi sicuramente faremo delle belle cose in futuro con il sindaco.”

L’idea di realizzarla, così, come la 500? E poi anche ma[1]gari qualche caratteristica tecnica immagina come un sottofondo ci sia una barca vera e proprio

E’ una barca in tutto e per tutto, come una barca normale. E poi è stata ideata perché per la sua bellezza, che comunque ha la 500, perché la Fiat non ci dimentichiamo, è sempre e sempre un un’azienda leader in tutto il mondo”