A caccia di pecore selvatiche alla Scannella. Due denunciati

Sul posto i carabinieri hanno trovato anche un animale morto.

Le pecore selvatiche non sono una novità a Forio d’Ischia, non è raro vederle pascolare in libertà nella zona della Scannella, un vero e proprio angolo di paradiso sull’isola verde. E proprio da quella località, alcuni cittadini hanno sentito provenire dei colpi di fucile.

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, con il Nucleo Radiomobile dei carabinieri che ha bloccato due uomini, che sparavano con un fucile da caccia detenuto regolarmente, proprio ad alcune pecore selvatiche, che vivono lì da anni. Purtroppo, sul posto, ne hanno trovata una morta. I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per maltrattamento di animali ed esercizio abusivo della caccia in periodo proibito.