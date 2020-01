A BELINELLI IL DERBY CON MELLI, OK I THUNDER DI GALLINARI

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Notte ricca di gare in Nba. Tutti in campo gli italiani con Danilo Gallinari che contribuisce al successo dei Thunder e con Marco Belinelli che si impone nel derby con Nicolò Melli nel match che più degli altri aveva i riflettori puntati addosso. Non per la sfida azzurra, ma per il debutto di Zion Williamson, il rookie dei Pelicans finalmente in campo dopo l’infortunio che ha rimandato la sua prima volta tra i grandi. Il numero 1 di New Orleans non ha deluso anche se alla fine sono stati gli Spurs a imporsi a domicilio per 121-117. Williamson non ha brillato all’inizio, ma nell’ultimo quarto ha fatto capire perchè c’era grande attesa per la sua “prima”, sprigionando tutto il suo talento e chiudendo con 22 punti, 7 rimbalzi e 3 assist in 18 minuti. Ne fa 22 anche Ingram, doppia doppia per Ball (14 punti e 12 assist) e Favors (11 punti e 10 rimbalzi), mentre Nicolò Melli gioca poco più di un minuto (un rimbalzo per lui). Molto più dentro la partita Marco Belinelli che gioca 17 minuti e che contribuisce al successo di San Antonio con 8 punti e un rimbalzo. Il trascinatore dei texani è LaMarcus Aldridge con 32 punti e 14 assist, ne fa 20 DeMar DeRozan.

Vince il terzo italiano in campo nella notte Nba. I Thunder confermano l’ottimo momento di forma imponendosi 120-114 sugli Orlando Magic con Danilo Gallinari che in 32 minuti mette a referto 12 punti, 6 rimbalzi e 1 assist. Il migliore di Oklahoma è Dennis Schroder che dalla panchina assicura 31 punti e 9 assist, doppia doppia per Shai Gilgeous-Alexander con 18 punti e 12 rimbalzi, ne fa 19 Chris Paul, 14 a testa Muscala e Noel. Dall’altra parte 26 punti per Ross, 24 (con 11 rimbalzi) per Vucevic.

(ITALPRESS).