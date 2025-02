A Barano Puc ancora da adottare, cambia il rup

Il Comune di Barano è ancora alle prese con gli adempimenti per l’adozione del Piano Urbanistico Comunale, in particolare per quanto attiene il procedimento di formazione e pubblicazione e la Valutazione ambientale strategica. E si è reso necessario anche sostituire il rup.

Nella determina adottata dalla responsabile del Settore V Tecnico arch. Agnese Cianciarelli si ricorda infatti che l’Ente non è attualmente provvisto di strumento urbanistico debitamente approvato» e che «tra gli obiettivi dell’Amministrazione comunale rientrano il corretto governo del territorio ed un’adeguata pianificazione territoriale/urbanistica nel rispetto della legislazione vigente in materia».

In realtà, già a maggio 2021 il Comune era stato diffidato dalla Regione ad approvare il preliminare del Puc, adottato quindi a tambur battente dalla Giunta pochi giorni dopo e avviando contestualmente la fase di pubblicità e partecipazione pubblica con la pubblicazione sul sito istituzionale e sul portale “Amministrazione Trasparente”. A giugno dello stesso anno si erano svolti i tavoli di consultazione con i Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) e successivamente la Giunta aveva adottato il Puc strutturale.

Da allora sono trascorsi tre anni. La Cianciarelli evidenzia dunque che «risulta necessario procedere alla redazione degli atti conseguenziali».

Sta di fatti che il precedente rup nominato, l’ing. Crescenzo Ungaro, non è più in servizio presso l’Utc di Barano, essendo nel frattempo andato in pensione. La Cianciarelli ha quindi proceduto alla sostituzione, nominando nuovo rup il geom. Salvatore Di Costanzo, che ora dovrà curare le fasi ancora da completare, ad iniziare dal procedimento per la Vas.