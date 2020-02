A Barano i “bambini volano” perché i vigili urbani… latitano

Il comandante dei vigili di Barano impegna il suo tempo nel denunciare i giornalisti e non, invece, nel difendere i bambini della scuola elementare di Barano “capoluogo” che, sistematicamente, si vedono precluso l’ingresso a scuola. Una storia vecchia, di anni e che è conservata in un faldone pieno di esposti e segnalazioni ignorati dal comune di Barano, dalla sua amministrazione e, soprattutto, dal comando vigili evaporoso che impiega il suo tempo in sterili iniziative contro le persone poco gradite e contro chi evidenzia le mancanze reali di servizio.

Il consiglio di istituto, più volte, ha segnalato che l’ingresso della scuole elementare di Barano dovesse essere difeso dalla sosta selvaggia ma, forse, a Dionigi e agli altri del comune, è bene che gli elettori parcheggino dove vogliono, come vogliono e quando vogliono a discapito della sicurezza dell’ingresso della scuola.

Poi ci atteggiamo con la sicurezza stradale e leviamo i cazzimbocchi dal “girotondo” per dare garantire la sicurezza stradale. E, intanto, a Barano i bambini “volano” per entrare a scuola.

Qualcuno svegli questo comune che dorme!