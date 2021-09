A.A.A. Lacco Ameno, scuola cercasi. Atto II

Ida Trofa | A quattro anni dal sisma, mesi e mesi di fallimenti e annunci politici a voluto, passa all’atto secondo per la ricerca di una sede per la “Scuola di Lacco Ameno”. Dopo l’avviso pubblico è stato infatti dati mandato al Responsabile del III Settore Lavori Pubblici, a procedere per quanto di competenza all’individuazione di immobili da condurre in locazione passiva, per un periodo di almeno un anno, al fine di ospitare la popolazione scolastica del Comune di Lacco Ameno secondo le esigenze del caso. La disposizione mediante la pubblicazione di uno o più avvisi pubblici rivolti a cittadini o Imprese/Società/Enti/Associazioni/Fondazioni proprietari di immobili rispondenti alle caratteristiche individuate dal responsabile.

Ora, dopo la prova a vuoto e le false promesse, occorrono i fatti. Spesso serve anche questo nella reale amministrazione della cosa pubblica. Oltre gli annunci e le chiacchiere, insomma, servono i fatti istituzionali..

Così, speriamo che ci sia qualcosa, a seguire la Determinazione, Reg. Gen. N. 508 del 10 agosto2021 con la quale è stato dato il via libera all’avviso per la locazione di immobili privati per assicurare il regolare svolgimento dell’attività scolastica, educativa o didattica.

Ci sia qualcosa oltre la disposizione che a 24 ore dall’inizio del mese di settembre e a pochi giorni dal suono della campanella, dà mandato ai funzionari lacchesi, di trovare un immobile da locare.

“Premesso che gli immobili scolastici del comune di Lacco Ameno sono oggetto di ricostruzione, in attuazione a quanto disposto al capo III della Legge 130/2018 “Interventi nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi simici verificatisi il giorno 21 agosto 2017; con Ordinanza n. 6 prot. 1180/CS/ISCHIA del 10 maggio 2019 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori ha individuato il Comune di Lacco Ameno quale ente attuatore per gli interventi per il ripristino delle scuole dichiarate inagibili o danneggiate a seguito del sisma. Con Delibera di G.C. n°62 del 06/06/2019 è stato preso atto dell’Ordinanza n. 6 prot. 1180/CS/ISCHIA del 10 maggio 2019 che attribuisce al Comune di Lacco Ameno le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi di cui all’Allegato dell’Ordinanza stessa”

Questo è solo il preambolo del disposto che sottolinea, tra l’altro, come l’Ufficio Tecnico comunale ha concluso le procedure per l’affidamento delle attività di predisposizione dei progetti esecutivi per gli edifici scolastici di cui è Ente Attuatore, stipulando i contratti con i singoli professionisti; e che dei n4 edifici scolastici oggetto del piano di cui all’art. 26 comma 2 lettera b) della L. 130/2018, quello situato in Corso Angelo Rizzoli, denominato “Principe di Piemonte” risulta ancora inagibile e non disponibile per le correnti attività scolastiche, essendo in corso la gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico necessari; e che essendo ancora in fase di progettazione gli interventi degli altri plessi comunali siti nel comune di Lacco Ameno, non è ipotizzabile un ripristino della funzionalità originaria degli stessi in tempi brevi”. Cosi, entra in scena la richiesta di spazi ed aule.

Si tratta delle “note prot. n. 3120 del 01/06/2021 e prot. n.3609 del 28/06/2021 l’Istituto Comprensivo Statale “V. Mennella” ha avanzato richiesta di spazi per l’accoglienza degli alunni previsti per l’anno scolastico 2021/2022, spazi essenziali per ospitare le sezioni della scuola primaria e secondaria.

Il Comune di Lacco Ameno all’esito delle riunioni del 1, 3 e 22 luglio 2020 ed in ultimo la riunione del 23 giugno 2021, non ha sinora acquisito la disponibilità della Città Metropolitana di cedere ulteriori aule dell’edificio scolastico di via Provinciale Lacco-Fango, all’Istituto Comprensivo “V. Mennella”, né dispone di ulteriori immobili di proprietà da destinare allo SCOPO.

Da qui la necessità di trovare sedi in locazione. Cosi si legge agli atti: “C’è l’esigenza di reperire immobili da adibire ad uso scolastico per far fronte ai bisogni delle scuole e garantire il regolare svolgimento delle loro attività e doversi procedere quindi ad individuare immobili da reperire in locazione passiva, per un periodo di almeno un anno, al fine di ospitare parte della popolazione scolastica del Comune di Lacco Ameno secondo le esigenze del caso, mediante uno o più avvisi pubblici rivolti a cittadini o Imprese/Società/Enti/Associazioni/Fondazioni proprietari di immobili rispondenti alle caratteristiche individuate dall’Ufficio tecnico comunale“.

Il canone non potrà risultare superiore ai valori medi di locazione validi per il Comune, per la fascia/zona di riferimento di ubicazione e per la tipologia in rapporto alle caratteristiche dell’immobile, così come indicati dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) disponibile sul sito Istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Gli oneri per l’utilizzo di detti immobili dovranno contenersi nel limite massimo di quanto definito dalla legge sulla ricostruzione di Ischia e saranno a carico della contabilità speciale di cui all’art. 19. Ad occuparsene sarà il responsabile Lavori Pubblici dott. arch. Vincenzo D’Andrea. A 15 giorno dall’inizio delle attività didattiche parte la procedura. A meno che non ci sia già un contratto pronto per i soliti amici degli amici, la procedura ci appare la classica corsa, strumentale, contro il tempo. Una corsa che potrebbe chiudersi, salvo, smentite, nel solito nulla di fatto made in Lacco Ameno.