A.A.A. Il commissario Legnini cerca un dirigente

Ugo De Rosa | Legnini cerca un dirigente per la Struttura Commissariale per la ricostruzione nei territori dell’isola d’Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017. E’ stato dunque pubblicato l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e di disponibilità «al conferimento di incarico dirigenziale non generale rivolto a dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche da assegnare, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, alla Struttura del Commissario straordinario».

L’avviso fa riferimento alla normativa in materia e in particolare all’Ordinanza del Commissario Straordinario 29 giugno 2023 n. 23 “Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017”.

Per concretizzare quanto previsto nell’ordinanza e accelerare i tempi c’è necessità di personale qualificato. L’avviso è rivolto a dirigenti appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche ed è richiesta la laurea in ingegneria o architettura. È altresì richiesta «una specifica esperienza professionale in materia di ricostruzione post sisma, almeno biennale e maturata anche in posizioni non dirigenziali, nell’ambito di pubbliche amministrazioni, di società in house o società pubbliche».

L’avviso precisa che «Ai fini della scelta, si terrà conto in particolare della professionalità ed esperienza acquisita nell’ambito di attività pubbliche di ricostruzione post-sisma e a situazioni emergenziali post catastrofi naturali, così come dichiarata e documentata, e della qualificazione maturata nell’espletamento di funzioni dirigenziali o di responsabilità nelle pubbliche amministrazioni».

Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade alle ore 12.00 del 29 febbraio.

Le manifestazioni di interesse e disponibilità ritenute ammissibili dagli uffici della Struttura commissariale saranno poi valutate dallo stesso Legnini, che valuterà l’eventuale scelta del candidato/a «che, secondo la propria discrezionale valutazione, presenta le caratteristiche per ricoprire l’incarico di cui al presente avviso. Ai fini della scelta, il Commissario Straordinario, ove lo ritenga necessario, può procedere anche attraverso colloqui diretti a verificare il profilo professionale indicato».

La sede di lavoro è indicata in Roma e Napoli.

L’avviso precisa anche: «Qualora le manifestazioni di interesse e di disponibilità pervenute a seguito della pubblicazione del presente avviso risultino non adeguate o non sufficienti, il Commissario straordinario si riserva di acquisire e valutare anche ulteriori manifestazioni di interesse e disponibilità da parte di altri soggetti che dispongano dei requisiti e professionalità ritenuti necessari».

Rup è il dott. Matteo Pasquali, dirigente in servizio presso la Struttura commissariale.