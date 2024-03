A.A.A. Bar Calise “vendesi”. Si parte da € 8.721.929,30 +20%

La Settima Sezione Civile del Tribunale di Napoli, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Gianpiero Scoppa Presidente, dr. Edmondo Cacace Giudice e dr. Marco Pugliese Giudice rel., hanno aperto la procedura di concordato preventivo per il Bar Calise di Ischia.

Siamo gli ultimi atti del procedimento per concordato preventivo n. 196/2022 proposto da Calise Al Porto s.r.l. in liquidazione. Prima di leggere cosa hanno disposto i giudici, proviamo a riassumerlo per i lettori.

Il tribunale ha quantificato in 8.721.929,30 di euro il valore delle aziende che furono del Cav. Emiddio Calise e, al termine di questa fase, hanno avvisato i creditori e hanno avviato la procedura, a cui potrà partecipare anche il gruppo di Aziende di Mimmo Racioppoli, che porterà all’acquisto delle aziende.

All’udienza del 9 maggio 2024, ore 11.45, si terrà l’esame delle eventuali offerte concorrenti ritualmente presentate che, tra l’altro, potranno essere presentate anche con un rialzo del 20%. Inoltre, nel caso di più offerte concorrenti (si parla di un nuovo gruppo napoletano interessato all’affare ora che è chiaro il quadro complessivo), tra queste si procederà, poi, ad una gara tra le offerte accolte con rilanci non inferiori al 10%.

Al termine di tutto questo avremo il nuovo proprietario del Bar Calise. Senza il marchio cornetto, ovviamente, come ci abbiamo già scritto.

IL DECRETO

letti gli atti del fascicolo; verificato il piano, così come modificato e integrato, e la documentazione allegata e le relazioni, stime e attestazioni di legge; tenuto conto del parere dal commissario giudiziale all’udienza del 7-2-2024; ritenuto che, allo stato e salvi gli ulteriori e necessari approfondimenti in sede di riscontri da parte del commissario giudiziale, appaiono superate le criticità inizialmente emerse in punto di ammissibilità della proposta concordataria; reputato infatti che la proposta risulta ammissibile e non appare una manifesta inettitudine del piano rispetto alla sua fattibilità e che, essendo proposto un concordato con continuità aziendale, la domanda risulta rituale e non manifestamente inidonea a soddisfare i creditori secondo quanto proposto ed alla conservazione dei valori aziendali.

PROCEDURA CONCORDATA

Reputato pertanto che la procedura concordataria debba trovare apertura; tenuto conto che risulta formulata una proposta irrevocabile di acquisto dell’odierna impresa in concordato Calise al Porto S.r.l. unitamente a quella della Marianna Calise S.r.l., anch’essa in concordato preventivo nell’ambito del procedimento unitario 195/22 – g.d. dr. Cacace e riconducibile alla medesima famiglia Calise, e più in particolare dei rispettivi complessi aziendali come meglio dettagliati nella proposta e documentazione in atti, condizionata all’omologazione di entrambe le connesse proposte concordatarie, da parte della Calise Espresso S.r.l. (e per il suo tramite delle “assuntrici” C.G. Immobiliare S.r.l. e PAMA Holding S.r.l.) per come all’uopo costituita ed attualmente conduttrice dei rami d’azienda delle anzidette imprese in concordato e che si è impegnata al rilancio industriale delle stesse nei termini indicati anche nel documento programmatico (approvato con delibera dell’11-9-2023) al fine di consentire i flussi necessari per (il supporto e/o remunerazione degli investimenti necessari per) il soddisfacimento del ceto creditorio secondo il cronoprogramma concordatario; reputato che detta proposta di acquisto prevede quale “apporto” nell’ambito delle due procedure concordatarie (la presente e quella iscritta al n. 195/22 di Marianna Calise S.r.l.) l’impegno a erogare la complessiva somma di euro 8.721.929,30 (tra esborsi e rinunce di crediti oggetto di surrogazione ed accolli) dichiaratamente così distribuita: Euro 6.723.785 per la proposta di concordato Calise al Porto S.r.l. nell’ambito del procedimento unitario n. 196/22; Euro 1.998.145 per la proposta di concordato Calise al Porto S.r.l. nell’ambito del procedimento unitario n. 196/22. Il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e ha delegato alla procedura il giudice dr. Marco Pugliese; nominato commissario giudiziale dr. Achille Coppola.

IL VOTO DEI CREDITORI

Inoltre, ancora, il tribunale ha disposto che le espressioni di voto da parte dei creditori debbano avvenire dal 10-6-2024 al 21- 6-2024; che la presente decisione sia comunicata ai creditori entro 5 giorni; che il deposito presso la Cancelleria di questo Tribunale della somma di euro 50mila ex art. 47 co. 1 lett. d) da parte della proponente entro 10 giorni; che il commissario giudiziale proceda acquisire ai sensi dell’art. 91 C.C.I.I. eventuali offerte concorrenti migliorative rispetto alla proposta irrevocabile di acquisto dell’impresa in concordato nei termini in atti formulati: apporto di finanza per un complessivo “valore” di euro 8.721.929,30 al fine di consentire i “flussi” necessari per (il supporto e/o remunerazione degli investimenti per) il soddisfacimento del ceto creditorio secondo il cronoprogramma concordatario previsto nella presente procedura nonché quello previsto in quella di Marianna Calise S.r.l. n. 195/22 (cui risulta destinato un apporto di finanza di euro 1.998.145 di quello complessivo) ed a condizione che siano omologate entrambe le proposte concordatarie.

RILANCI DEL 20%

Il tribunale ha poi avvertito, come scritto, che le offerte migliorative devono essere irrevocabili e presentate in forma segreta e non sottoposte a termine o condizione; più vantaggiose per la procedura concordataria di almeno il 20% complessivo rispetto a quella in atti già formulata; debitamente cauzionate nella misura del 20% di quanto offerto a mezzo assegno circolare ovvero bonifico bancario intestati alla procedura; corredate da elementi documentali in grado di comprovare la capacità dell’offerente a fare fronte alle obbligazioni che offre in concorrenza; fatte pervenire presso il domicilio del commissario giudiziale entro il quinto giorno successivo allo scadere del termine di pubblicità anzidetto con il mezzo più idoneo; mettendo a disposizione degli interessati ogni informazione rilevante all’operazione in oggetto con obbligo di assoluta riservatezza ed esclusione di ogni loro utilizzo al di fuori della procedura competitiva, previa richiesta e sottoscrizione del predetto obbligo di riservatezza e la previsione di penali.

LA PROSSIMA UDIENZA

Il tutto si deciderà (salvo rinvii) all’udienza del 9-5-2024 ore 11,45 per l’esame delle eventuali offerte concorrenti ritualmente presentate e, ha stabilito che in caso di offerte concorrenti si procederà ad una gara tra gli offerenti, ivi compreso l’attuale offerente, che potrà essere disposta anche alla medesima udienza; che in caso di gara tra eventuali offerenti i rilanci non potranno essere inferiori al 10% dell’offerta individuata come la migliore”.