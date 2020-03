A Domenico i “tributi” del comune di Ischia. Manovre alla Coronavirus: Scotti passa in maggioranza

Nomine. Il fratello di Oscar, Antonio Rumolo nuovo presidente della Genesis. Ieri venerdì scorso l’assemblea. E per il revisore dei conti arriva il nipote di Agostino Mazzella, Raffaele Trani

Gaetano Di Meglio | Gennaro Scotti e Enzo Ferrandino, mentre tutti sono impegnati con il virus che ha messo ko il mondo, pensano alla loro poltroncina e ai loro intrighi politici. Così, mentre il mondo è occupato da altre urgenze, il sindaco di Ischia pensa a mantenere salda la poltrona. La politica delle molliche per tutti costringe il sindaco Enzo a continue manovre perché, ha sempre qualcuno che è scontento. Gente che lo tira per la giacca ad ogni richiesta e così è sempre in bilico.

E in questa spasmodica ricerca dell’equilibrio, il sindaco di Ischia ha pensato bene di nascondersi dietro il coronavirus e completare il passaggio in maggioranza di Gennaro Scotti. Un passaggio che si salda con la nomina del presidente della Genesis. Sarà, infatti, Antonio Rumolo, fratello di Oscar a guidare le sorti della partecipata che gestisce i tributi del comune di Ischia. Una dote, quella di Enzo, che porta al Senatore di Lacco Ameno che sarà il leader indiscusso della parte più delicata e importante dell’amministrazione comunale.

Ma per restare ben saldo con la fascia di sindaco addosso, Enzo è disposto a pagare qualsiasi prezzo politico. Anche dare a Domenico De Siano il comando della Genesis.

Pensate un po’ quanto costi la poltrona da sindaco di Ischia di Enzo Ferrandno agli imprenditori del Comune di Ischia.

Inotre, se si terrà, il consiglio comunale dovrà scegliere il presidente del collegio dei revisori che andrà a completare il terzetto insieme con Ausilio Giuseppe e Capone Francesco.

E così, con il potere di zio Agostino, ex vicesindaco e con il potere della “chiesa” il consiglio comunale voterà, forse, per Raffaele Trani. Uno dei pochi nomi a disposizione del civico consesso tra l’elenco dei professionisti adatti alla carica. Il 12 e 13 febbraio scopriremo la verità.