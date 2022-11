Coppa Italia Promozione. Riecco il Barano, un buon “ottavo”

Accantonato il pesante ko di campionato subito per mano dell’Agerola, per il Barano è tempo di rituffarsi in Coppa Campania. I bianconeri guidati da Mennella, allo Stadio ‘Don Luigi Di Iorio’, ospitano il Sant’Anastasia per l’andata degli ottavi di finale. Inizialmente entrambe le squadre provano a individuare il varco giusto, ma è l’imprecisione a farla da padrona.

– foto Franco Trani –

Il Barano, con il trascorrere dei minuti, riesce a conquistare campo e al quinto minuto sblocca le ostilità. I padroni di casa recuperano palla nella metà campo avversaria, Conte riceve sulla sinistra e pesca centralmente Cantelli che davanti a Brodella non sbaglia. Gli ospiti replicano con Ramaglia, il cui sinistro termina debolmente tra le braccia di Di Costanzo. Al 9’ il Sant’Anastasia si affida a Germoglio, il suo tentativo tuttavia finisce la sua corsa abbondantemente fuori. Trascorrono tre minuti e il Barano si presenta dalle parti dell’area avversaria con una punizione che Conte non riesce ad impattare perfettamente.

Gli uomini di Di Costanzo crescono e si impossessano del pallino del gioco, di contro il Barano difende con ordine e non concede grandi chance. Al 29’ Cozzolino va al tiro, l’estremo difensore baranese fa sua la sfera senza patemi d’animo. Il Sant’Anastasia continua a spingere alla ricerca del pareggio e, oltre ad una grande occasione non sfruttata da Ravaglia, nei minuti conclusivi del primo tempo pecca in fase di finalizzazione.

La ripresa si apre con Conte che, direttamente da centrocampo, tenta di sorprendere Brodella con una traiettoria che si spegne di un nulla sul fondo. Sul ribaltamento di fronte Di Costanzo risulta decisivo nello smanacciare un insidioso cross di Esposito. Al 50’ Cantelli si accentra dalla sinistra e fa partire un destro neutralizzato dall’attento portiere ospite. Il Barano prova a chiudere la partita e poco dopo Invernini non riesce ad impattare il cross di Cantelli. Al 67’ il Sant’Anastasia riesce a riequilibrare la sfida con Vertola, abile nel depositare in rete la respinta di Re su tiro di Borrelli. Al 76’ Invernini scatta sul filo del fuorigioco e da posizione defilata fa partire una conclusione non irresistibile.

Poco dopo è Sorrentino a provarci senza successo. L’ultima grande chance capita sulla testa di Giovanni Trani, il quale non riesce a sfruttare il disimpegno errato del difensore avversario. Al triplice fischio del direttore di gara, a regnare è l’equilibrio. L’accesso ai quarti di finale, quindi, si deciderà al ritorno a Sant’Anastasia.