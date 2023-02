Pascale: “Ciro Calise in giunta? Equilibrio, esperienza e l’appoggio dei centinaia di cittadini”

Dopo Gigi Di Vaia ad Ischia, Ciro Calise è un nuovo-vecchio assessore dei nostri comuni. Di Vaia a Ischia, il “Barbiere” a Lacco Ameno. Uno completa la giunta di Enzo Ferrandino, l’altro quella di Giacomo Pascale.

Due momenti politici diversi, due motivazioni politiche diverse. Il primo per sterilizzare le pretese di un gruppo, il secondo per progettare il next step elettorale.

“Ciro Calise – ci ha detto Giacomo Pascale – è un genuino interprete delle istanze del popolo e della gente comune di Lacco Ameno. Ha l’esperienza e la capacità di portare esigenze piccole e grandi sui banchi del consiglio comunale e dare le risposte. E’ il capogruppo di questa maggioranza e gode della stima e del rispetto non solo mio, ma soprattutto di centinaia di cittadini che gli accordano la preferenza ad ogni appuntamento elettorale. Ha stima e l’affetto di questi giovani amministratori – aggiunge compiaciuto il primo cittadino – della mia amministrazione, che sono stati eletti per la prima volta. Quando siamo partiti eravamo una squadra con la quale si era trovata un’intesa anche con Ciro Calise per completare la prima giunta. Anzi, aggiungo, fu lui il promotore dell’intesa politica che fosse basata anche sull’equilibrio dal punto di vista dell’anagrafe.

In questi due anni le cose sono mutate. Come sapete due consiglieri comunali sono entrati nella determinazione di lasciare questa maggioranza e quindi il posto in giunta era vacante e la nomina di Ciro Calise porta in giunta quell’esperienza e quel pragmatismo che ci completa. Soprattutto, porta in giunta quelle istanze della gente comune che vive con lui in simbiosi e che soprattutto si fida di lui. Ci sono tutti gli elementi: c’è la fiducia del sindaco, c’è la fiducia del gruppo, giovane e meno giovane e c’è soprattutto il rispetto, la stima, la fiducia e la riconoscenza del popolo di Lacco Ameno”.