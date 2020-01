91 “Cap Fresch” per il tuffo di Capodanno alla Spiaggia di San Pietro!

Costumi, papillon,cappelli e magliette tutte rigorosamente rosse (ma anche tanti sorrisi e cappelli da Babbo Natale, ndr) hanno invaso, letteralmente, la spiaggia di San Pietro ieri, 1 gennaio 2020, per il beneaugurale tuffo di Capodanno.

Un appuntamento ormai fisso che si è radicato nelle tradizioni di inizio anno ischitane grazie al gruppo “’E cap fresch” che, anno dopo anno, organizzano la grande festa su uno dei lidi storici del comune di Ischia. Tanti ragazzi, donne, uomini e bambini si sono ritrovati, chi in costume e chi avvolto in sciarpe e piumino, sulla spiaggia ischitana poco prima delle ore 12.00 per salutare l’arrivo del nuovo anno tuffandosi in mare sotto un cielo azzurro intenso.

Il caldo sole che ha baciato la giornata di ieri, infatti, ha spinto tantissimi curiosi e “partecipanti” a ritrovarsi in spiaggia per una mattinata allegra e divertente, capitanata dall’inossidabile Lello Maisto.

“Il Tuffo di Capodanno – scrivono gli organizzatori – è stato un grande successo! Ringraziamo i 91 bagnanti, tra isolani e turisti, e le tante persone che si sono recate alla Spiaggia San Pietro per assistervi.”

Appuntamento al nuovo anno!!!