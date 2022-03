872 mila euro “veloci veloci” per Procida: parte la gara per le gare serali:  Ischia/Procida/Pozzuoli-Napoli dalle 20.55 alle 00.35: 4 corse

Ida Trofa | Procida Capitale Italiana della Cultura 2022″. Va avanti l’iter per il potenziamento collegamenti marittimi. Un iter che prosegue a passi spediti seppure costellato dai soliti intoppi e le artate fughe dai bandi regionali ufficiali come l’affare delle linee semestrali. La giunta regionale della Campania ha emanato, infatti, le ulteriori determinazioni nel merito dei diversificati servizi offerti attraverso i trasporti marittimi all’isola capitolina. Procida sarà “scalo” e pretesto dell’ultimo collegamento programmato dalle autorità con unità veloci da Pozzuoli dirette ad Ischia. Questo dopo i primi provvedimenti con navi traghetto e scali vari e soprattutto dopo che il bando per le linee semestrali è andato deserto. Ma andiamo con ordine.

SIEG

In ballo di sono i servizi marittimi (SIEG) di potenziamento per Procida Capitale della Cultura con la Programmazione del servizio da effettuarsi con unità veloce DSC/HSC periodicità aprile-dicembre 2022 con frequenza giornaliera. Delibera della Giunta Regionale è la n. 103 del 08/03/2022 predisposta dalla direzione mobilità campana.

Cabina di regia

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale ed in relazione alla investitura di Procida a Capitale della Cultura, dai lavori della Cabina di Regia è emersa, appunto, la necessità strategica di programmare un potenziamento del trasporto pubblico locale per assicurare e garantire una rete di servizi più adeguata ed efficiente. Questo è quanto si legge agli atti di Palazzo Santa Lucia. In particolare, è stata evidenziata la necessità di un’intensificazione, per l’annualità 2022 a partire dal mese di aprile prossimo, della programmazione dei servizi di collegamento marittimo nella fascia oraria serale e notturna 18:00 – 02:00, sulla tratta Pozzuoli/Napoli – Procida – Ischia e viceversa, per garantire una migliore accessibilità e partecipazione agli eventi programmati per “Procida Capitale italiana della Cultura 2022”.

Un “acconto” sul potenziamento da 3.200.000 euro

La Giunta regionale, con delibera n. 41 del 01.02.2022, ha rinovato l’offerta di servizi di TPL marittimi da e verso l’isola di Procida, promuovendo sulla linea Pozzuoli/Napoli- Procida-Ischia e viceversa, collegamenti marittimi con nave nella fascia oraria serale e notturna per i mesi da aprile a dicembre 2022. Per tali collegamenti marittimi lo scorso febbraio sono stati stanziati oltre 3 milioni.

Si è trattato del primo provvedimento disposto dalla Regione nell’ambito del piano di potenziamento del trasporto pubblico locale che coinvolge l’isola di Procida, del valore di 3.200.000 euro, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruizione delle iniziative programmate per l’evento.

Con la medesima delibera n. 41/2022 la Giunta ha dato mandato alla DG Mobilità di avviare, in conformità al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, le procedure per la consultazione del libero mercato di riferimento e di verificare, altresì, la disponibilità degli accosti per i porti interessati dalla programmazione dei suddetti servizi con le Autorità marittime competenti. Un modo istituzionale per dire che, dopo la manciata di confetti regionali lanciata agli armatori di navi e traghetti, un po’ di sostanza economica e tratte andava riservata al mercato dei mezzi veloci.

Un po’ di finanziamenti e linee con scalo anche alle unità veloci

All’esito delle verifiche condotte dalle Autorità marittime competenti sulla tipologia di utilizzo di unità navali e sulla disponibilità degli accosti nei porti interessati, ai fini della sicurezza, le stesse (guarda caso) hanno predisposto una programmazione di servizi con unità veloce sulla linea Pozzuoli/Napoli-Procida-Ischia e viceversa nella fascia oraria 20:00 – 02:00. La suddetta programmazione, agli atti d’ufficio, è stata congiuntamente condivisa e approvata nella riunione in videoconferenza del 3 marzo 2022, dalle Autorità marittime per gli aspetti tecnico-nautici inerenti la sicurezza della navigazione e dai rappresentanti istituzionali delle comunità isolane di Procida e Ischia.

Fughe studiate a tavolino. Linee semestrali snobbate dal mercato.

A seguito della recente pubblicazione dell’Avviso sul sito ufficiale della Regione e sul BURC così come previsto dall’art. 5 del Regolamento Regionale n. 7/2016 per la presentazione di istanze per l’esercizio di linee semestrali di cui all’ art. 4, comma 2, del medesimo Regolamento, non è pervenuta, nei termini previsti, alcuna richiesta di autorizzazione all’esercizio dei servizi sulla tratta suddetta nella fascia oraria serale-notturna di interesse e, pertanto, il mercato di riferimento, non è risultato interessato ad offrire i servizi di cui trattasi sulla base di valutazioni commerciali senza oneri economici a carico della Regione.

ACAMIR quantifica i costi: € 872.000,00 da porre a base di gara per l’espletamento dei “servizi veloci”

Cosi, in risposta ai bandi deserti, con nota prot. n. 994 del 07.03.2022 l’ACaMIR, ente di supporto tecnico della regione Campania in materia di mobilità, ha ritenuto congruo l’importo complessivo massimo di € 872.000,00 da porre a base di gara per l’espletamento dei predetti servizi e dunque garantire unità veloci in notturna da Pozzuoli per Ischia passando per Procida.Il potenziamento dell’offerta di servizi di trasporto marittimo nella fascia oraria serale e notturna sulla tratta Pozzuoli/Napoli-Procida-Ischia e viceversa assume, spiegano gli alti vertici regionali, un ruolo strategico, non solo per assicurare e garantire una rete di servizi più adeguata ed efficiente in ragione dell’incremento della domanda di mobilità connessa ai maggiori flussi turistici, ma anche per realizzare una concreta continuità territoriale con l’effetto sinergico della migliore accessibilità a tutte le aree del comprensorio da coinvolgere nello straordinario evento del 2022. Addirittura, si parla di “una rilevante missione di interesse pubblico generale, con impatto sull’intera Regione e in particolare sulle isole del Golfo di Napoli”.

Da qui la necessità di assicurare le risorse economiche atte a garantire l’effettuazione dei servizi di cui trattasi e i connessi obiettivi di policy sottesi all’attuazione del progetto di mobilità attenzionato.

La Giunta Regionale ha così stabilito di dover programmare, a valere sul POC 2014/2020 – Linea di Azione “Trasporti e Mobilità”, l’importo complessivo massimo da porre a base di gara di € 872.000,00, così come congruito dall’ACaMIR di cui si narrava prima.

È’ stato in tal senso dato mandato alla Direzione Generale per la Mobilità di indire la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi così come individuati sulla linea Pozzuoli/Napoli-Procida-Ischia e viceversa con unità veloce per il periodo da aprile a dicembre 2022 con frequenza giornaliera con oneri economici a carico della Regione, prevedendo nell’esecuzione dei servizi così come individuati quali SIEG il rispetto della politica tariffaria regionale.