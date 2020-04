86enne di Barano si allontana da casa, Carabinieri lo ritrovano a Ischia

Lunghi minuti di preoccupazione e di tensione hanno caratterizzato la giornata in una frazione del comune di Barano. Un 86enne con problemi di salute si era allontanato da casa facendo perdere le proprie tracce.

Le pattuglie dei Carabinieri della compagnia di Ischia lo hanno cercato in ogni area del territorio. Poco dopo, una pattuglia del Nucleo Operativo ha trovato l’anziano mentre vagava nell’area portuale di Ischia. L’uomo era in buone condizioni di salute ed è stato affidato alla figlia che – tirando un sospiro di sollievo-ha ringraziato i carabinieri.