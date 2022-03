8 MARZO FERITO. «Quando usciamo da qui ti uccido»

Paolo Mosè | Anche quando è stato bloccato all’esterno della caserma dei Carabinieri di Forio, nell’incrociare lo sguardo della moglie ha riferito con durezza: «Una volta fuori ti uccido». Per lui una promessa, ma che non potrà mettere in atto (speriamo mai) perché è stato tradotto nel carcere di Poggioreale. Su disposizione del pubblico ministero di turno che lo accusa di maltrattamenti in famiglia.

E’ un personaggio che già da diverso tempo ha creato non pochi problemi ai militari dell’Arma guidato dal capitano Angelo Mitrione. Sempre per questioni di “cuore” e per il rapporto ormai in crisi con la sua consorte. Un matrimonio che è stato coronato dalla nascita di una creatura che oggi ha compiuto un anno. E che molto probabilmente soffre maggiormente questa situazione che vede il papà intestardito a trovare ogni pretesto per accendere la miccia e lanciare strali verso la donna.

Appostandosi di continuo sotto l’abitazione e provocando allarme con interventi sistematici dei militari, che più volte lo hanno invitato ad allontanarsi. Ma quello che è accaduto domenica scorsa è qualcosa che non poteva passare inosservato. La giustizia è intervenuta pesantemente per interrompere questa situazione che ha creato senza ombra di dubbio paura, sconforto e ansia per la donna, che ad un certo punto ha dovuto allontanarsi in fretta e furia dalla casa con in braccio il figlio e raggiungere la caserma dei Carabinieri. Per trovare riparo, quella sicurezza che tanto auspicava da tempo.

LA PROCURA CHIEDE IL CARCERE

Lui attualmente è detenuto perché sorpreso in flagranza di reato. Nelle prossime ore verrà posto dinanzi al giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida. E al termine dell’interrogatorio sarà proprio il giudice a decidere se emettere un provvedimento coercitivo e di quale natura. Mentre la procura della Repubblica ha già manifestato ufficialmente la sua richiesta: detenzione in carcere.

Motivando sulla necessità del mantenimento della massima restrizione personale in quanto sussiste il serio pericolo che una volta posto all’esterno della struttura carceraria e con qualsiasi altro provvedimento restrittivo meno grave possa reiterare la medesima condotta criminosa. Ponendo in rilievo la pubblica accusa che la consorte possa rischiare seriamente la propria incolumità. Dinanzi a questo quadro così chiaro, difficilmente il gip potrà consentire un ritorno a Forio senza adeguate misure di sicurezza. E tutto ciò è avvenuto, e ancora si manifesta nella sua drammaticità nel giorno della “Festa della Donna”. Il soggetto più debole, che è sempre nel mirino di chi intende prevaricare, imporre le proprie scelte. In questa storia familiare ciò che emerge in modo indissolubile è che lui è estremamente innamorato della moglie. Non ha mai digerito la volontà della consorte di troncare il legame matrimoniale. Ponendosi nella posizione: ognuno per la propria strada. Ed è una situazione che nasce lontano dall’isola ed è proseguita con maggiore virulenza a Forio.

FUGA DISPERATA

I carabinieri nel verbale di arresto hanno scritto che è responsabile di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Aggiungendo che il trentunenne residente sull’isola è un personaggio che è stato nel passato già sottoposto ad attenzione con interventi specifici per fatti simili. Risulta essere un soggetto con precedenti specifici di polizia. Nella giornata di domenica si è nuovamente posto all’attenzione. Recandosi sotto casa della sua ormai ex ed avrebbe cominciato ad inveire nei confronti della donna, che udendo gli ululati dell’uomo si era barricata in casa per evitare di avere con lui qualsiasi contatto, anche visivo.

L’uomo, notando che il clamore posto in essere non aveva portato ad alcuni risultato, ha impugnato dei sassi e lanciati verso le finestre. La violenza impressa è stata tale che più di un vetro delle finestre è andato in frantumi, creando all’interno nelle persone presenti uno stato d’ansia, di preoccupazione, che tentavano di mettersi in contatto telefonicamente con le forze dell’ordine. A questo punto il trentunenne non demordeva, iniziando a tentare di forzare la porta d’ingresso per entrare all’interno. E’ stato a questo punto che la giovane donna, fortemente impaurita e preoccupata anche per l’incolumità del figlio di un anno, è riuscita a fuggire ed a raggiungere non si sa come la caserma dei Carabinieri. Ponendosi in essere un vero e proprio inseguimento, visto che la caserma di Forio è attualmente allocata all’interno di quella di Casamicciola. L’uomo non ha desistito ed ha iniziato una sorta di inseguimento, nella speranza di poterla intercettare, bloccarla prima che raggiungesse la meta della salvezza.

E l’ha raggiunta proprio all’ingresso della caserma dei Carabinieri, che richiamati dalle grida di aiuto sono prontamente usciti all’esterno. Trovandosi di fronte una donna disperata che teneva in braccio un bimbo piccolo e nelle vicinanze un uomo che tentava in tutti i modi di “abbracciarla”. Non potendo riuscire nell’intento per la ferma opposizione dei carabinieri che lo hanno tratto in arresto. Una situazione che è cambiata letteralmente per il marito focoso, che non ha avuto scrupoli anche dinanzi a dei tutori dell’ordine a sbraitare come un ossesso, a minacciare di morte la donna. E si è dovuto faticare non poco per condurlo in caserma. Accecato in quel momento da una massa di odio che lo ha letteralmente frastornato. Odio, molto probabilmente, che si è maggiormente sviluppato con il passare del tempo per la ferma decisione della donna di non ritornare a convivere sotto lo stesso tetto con l’uomo che l’aveva resa madre.