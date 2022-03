8 marzo ferito. L’isola che picchia le donne

Una brutta storia, che come abbiamo detto, avviene a poche ore dalla “Festa della Donna”. Che viene celebrata proprio per richiamare l’opinione pubblica sui maltrattamenti che subiscono tra le quattro mura domestiche. Molte di queste discussioni, contrapposizioni finiscono in tragedia, con la morte del più debole. Sangue, odio e amore. Sono storie che appaiono il più delle volte simili per come nascono, si sviluppano e si concludono. Nei casi più gravi c’è il carcere per quanto abbiamo registrato nell’ultimo decennio sull’isola d’Ischia. Da quando il legislatore ha licenziato provvedimenti molto più duri per cercare di frenare la massa di omicidi consumati nell’intero Paese. La “Festa della Donna” è anche per raccontare ciò che il più delle volte accade quando i rapporti di coppia si deteriorano, finiscono in malo modo. E c’è anche il marito “padrone” che impone determinate scelte di vita. Imponendo a lei di rimanere chiusa in casa, di non avere rapporti con l’esterno, di uscire lo stretto necessario, ma sempre controllata. Come ha raccontato una delle vittime in una indagine condotta dalle forze dell’ordine intervenute per arrestare questa situazione che ha dell’incredibile: «Per un certo periodo sono stata sottoposta ad un’azione costante di soggezione da parte di mio marito. Il quale mi obbligava ad avere una vita secondo i suoi canoni. Per me non era facile uscire di casa, anche per incontrare qualche mia amica. Non era per nulla ipotizzabile che io potessi passare una serata diversa in compagnia delle mie amiche. Mentre dovevo per forza di cose sottostare alle sue richieste, ai suoi stili di vita. Aveva stabilito che almeno una volta a settimana ci dovevamo recare in uno dei migliori ristoranti presenti sull’isola d’Ischia. Ovviamente il pranzo o la cena lo pagavo io. Poi si era abituato a vestire in un certo modo. Si presentava nei soliti negozi di abbigliamento ove io ero conosciuta e sceglieva i capi che riteneva fossero giusti per la sua taglia. Poi io passavo per quel negozio e pagavo quanto scelto da mio marito». Pronto anche ad entrare in azione con aggressioni fisiche durante uno stato di gravidanza molto precario per la donna. Con il rischio di perdere anche il figlio che aveva in grembo: «Durante la gravidanza del mio primo figlio, durante una discussione lui all’improvviso mi sferrò uno schiaffo al volto. Questo mi fece molto male. Non me lo aspettavo. Ma ho cercato di andare avanti senza creare ulteriori scossoni nella nostra vita quotidiana». Fino alla separazione definitiva, perché lei cercava tranquillità, protezione. Scappando dalla dimora familiare per recarsi dai genitori: «Da quando ho presentato denuncia alle forze dell’ordine. Proprio perché ero stanca, ho lasciato l’abitazione familiare per trasferirmi a casa dei miei genitori. Lui è rimasto ancora per poche settimane nella casa in cui vivevamo. Quell’immobile è di mia proprietà e quindi gli avevo detto di trovarsi altra sistemazione, cosa che ha fatto successivamente».Ci sono anche situazioni un po’ più difficili da interpretare e da distinguere. Allorquando c’è lei che riferisce accuse pesanti e fa delle descrizioni che passano necessariamente al vaglio degli inquirenti per accertare la veridicità di quanto riferisce. Dall’altro c’è il marito, il compagno o il fidanzato che respinge le accuse. Ponendo all’attenzione dei magistrati e dei tutori dell’ordine una ricostruzione diversa. In quel caso, proprio per la mancanza di certezza assoluta, i provvedimenti dell’autorità giudiziaria sono più confacenti alla indagine stessa: divieto di avvicinarsi alla parte offesa e comunque con l’obbligo di rimanere lontano dai luoghi frequentati dalla donna. In casi un po’ più gravi si passa direttamente alla detenzione domiciliare. Negli anni passati queste situazioni sono passate al vaglio del giudice del tribunale, che non è stato affatto tenero con gli imputati. Comminando pene da tre anni e sei mesi a circa cinque anni. In una di queste storie già passate in archivio per sentenze emanate, l’imputato si espresse con frasi molto offensive: «… con espressioni del tipo: “… sei una poca di buono… tutte le donne marocchine sono delle poche di buono e devono sottostare al marito” e ancora: “tu da qua non te ne vai sennò ti ammazzo…”; minacciandola continuatamene in moltissime circostanze percuotendola per futili motivi, condotte che assumevano particolare violenza quando lo stesso abusava di sostanze alcoliche e stupefacenti, ed in particolare in data 13 maggio 2017 arrivando a strangolarla mettendole le mani al collo e alla bocca ed in altre occasioni dandole schiaffi e pugni; costringendo, così, la parte offesa a lasciare la casa dove conviveva a causa degli atteggiamenti violenti dell’indagato; sottoponendo la parte offesa a continue umiliazioni e vessazioni psicologiche, che causavano alla predetta sofferenza fisica e morale tali da renderle la vita impossibile». E sul punto i carabinieri nella informativa scrivono: ««Al nostro arrivo la signora aveva in braccio una bambina ed era particolarmente turbata, riferendo che poco prima aveva avuto una lite con il marito. Aggiungendo che l’altra figlia era a casa dei suoceri marocchini a Serrara Fontana. Immediatamente vennero contattati gli assistenti sociali per affidare momentaneamente i bambini minori. Dopo questa attività che si compì negli uffici della nostra Stazione, facemmo ritorno immediatamente al domicilio di Serrara Fontana, ove constatammo la presenza dell’imputato, che era da poco ritornato dall’ospedale per farsi refertare di una ferita, a detta di lui, provocata dalla consorte che gli aveva lanciato un oggetto. Da una prima constatazione la donna non presentava segni di percosse. Dopo questa ulteriore attività venne deciso che una delle bambine venisse trasferita in una località protetta». E si potrebbe continuare all’infinito, perché tanti sono gli episodi, i processi, le aggressioni che si sono consumati nell’ultimo decennio sull’intera isola d’Ischia. Non passa giorno che non venga sottoscritta una denuncia per maltrattamenti e stalking per buona pace della “Festa della Donna”.