8 marzo. ABBIAMO SCALATO MONTAGNE EPPURE, di Sandra Malatesta

Essere donna oggi, quando tante donne scappano per mettersi in salvo da bombe e guerra, quando tante mamme hanno lasciato andare i loro bambini anche soli pur di salvarli, quando preparano a mano bombe molotov e stanno attente a colpire un carro armato nei punti in cui sanno che può prendere fuoco, significa sapere che la forza e il coraggio fanno da specchio per chi si sente perso. Da sempre la donna ha mostrato di saper scendere in campo in ogni senso. Oriana Fallaci girò il mondo a conoscere donne Indiane, pakistane, cinesi, giapponesi e in ognuna non riuscì a fare la domanda che non c’entra niente con il femminismo e che è: “Siete felici?”

Eppure so che la felicità è importante per dare a una donna la voglia di farcela sempre. Quella felicità che è uno stato d’animo che fa essere contente di poco, e che fa andare avanti i pensieri in mille progetti, perché così la felicità è come se si nutrisse per continuare a essere. Purtroppo ancora tante donne vengono sottomesse e trattate male, non hanno una vita loro, ma seguono una vita decisa da altri.Ancora alcune vengono considerate proprietà privata da non mettere in vendita. Ancora giovani ragazze vengono uccise con ferocia inaudita perchè non vogliono sposare chi ha deciso la propria famiglia.

E io che ho sempre tenuta alta la testa, che mi sono sempre schierata, che ho parlato e parlato a scuola con tutti i miei alunni per dire loro, che è importante rispettare le idee degli altri, anche quando non sono come le nostre, io oggi mi sento triste e non mi consola il fatto di aver sempre creduto nella dignità e nel rispetto. Ma forse è vero come dice la giornalista Mureen Dowd del New York Times: “Che più abbiamo scalato montagne e più la nostra depressione è aumentata” Come a chiedersi se mai, in qualche tempo o in qualche luogo, noi donne saremo felici o se invece siamo condannate per sempre, come Eva, ad essere escluse dall’Eden.

Ma oggi voglio guardare a quelle donne che hanno messo da parte tutto il loro essere, la loro vita, per combattere e difendere non solo la loro patria, ma la prepotenza che fa della forza muscolare e delle bombe una mannaia semplice da usare. Le guardo, mi chiedo se io donna avrei avuto quel coraggio, e mi dico che non so, che è atroce. Una donna è un essere umano, che come tutti gli esseri umani dovrebbe avere la voglia di vivere e di sperare, e che invece sta vedendo tante donne allo stremo delle forze, senza luce, cibo, acqua, nei rifugi, ma determinate a non mollare. Un esempio di coraggio incredibile che mi fa dire VORREI ESSERE COME VOI donne ucraine e donne in guerra e donne pronte a lottare..vi ammiro…