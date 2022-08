75000 transiti nei porti e 37 sanzioni nel nostro mare: il lavoro della Capitaneria

Sono state ben 75.000 le persone transitate nei porti commerciali , secondo i dati forniti dalla Guardia Costiera ischitana, nell’ultimo weekend agostano che segna tradizionalmente l’inizio della fine dell’estate: per la prima volta nelle ultime settimane infatti il numero delle partenze ha superato nettamente quello degli arrivi con 42.500 persone che hanno lasciato l’isola a fronte delle 32.500 che vi sono sbarcate tra gli approdi di Ischia Porto, Casamicciola e Forio.

Considerevole come sempre anche il numero totale dei veicoli sbarcati ed imbarcati e rendicontati dagli uffici della Capitaneria, ben 6.500. Nessuna criticità particolare è stata comunque riscontrata nei tre porti anche grazie al dispositivo di sorveglianza attuato dall’autorità marittima che ha impiegato diverse pattuglie ai porti per tenere sotto controllo gli accosti delle navi e dei mezzi veloci oltre che la regolarità dello sbarco ed imbarco dei tanti passeggeri.

Gli uomini del tenente Cipresso hanno assicurato controlli anche in mare, per la sicurezza della navigazione diportistica e per il rispetto delle normative vigenti all’interno del Regno di Nettuno.Per questa attività sono state impiegate due unità, la motovedetta CP SAR 807 ed il battello GC 866, che hanno effettuato un consistente pattugliamento delle acque intorno all’isola che ha portato nei tre giorni del fine settimana appena trascorso ad emettere 37 sanzioni amministrative a carico di altrettanti diportisti per un valore pecuniario complessivo di oltre 10.000 euro