730 giorni di noi e di voi, buon compleanno Terra Mia!

Giovanna e Nicola hanno vinto la loro scommessa. Hanno vinto la loro battaglia e hanno realizzato il loro sogno: avere un ristopub tutto loro. E così, tra sacrifici, dolori e tante soddisfazioni, come dicono loro, hanno spento la loro seconda candelina.

“11 maggio 2018, 11 maggio 2020: buon compleanno!” Sono queste le parole che accompagnano il post commemorativo pubblicato sulla pagina del loro ristorante. “Due anni ricchi di gioie, qualche delusione ma soprattutto di grandi soddisfazioni.

Ci siamo immersi in questo fantastico mondo – scrivono – con la massima umiltà e la consapevolezza di dover fare sempre meglio. Ogni giorno una lezione, ogni giorno un piccolo passo avanti. Il cammino è stato lungo e pieno di sacrifici, ma è stato bello imparare a servirvi nel miglior modo possibile. Dalla ricerca della materia prima alla selezione dei fornitori, per garantirvi sempre il miglior prodotto con qualità, gusto, sapore e cura dei dettagli. Ma questo 11 maggio 2020, lo vogliamo condividere con tutti voi. Insieme stiamo affrontando questo periodo e, insieme, vogliamo festeggiare questo nostro secondo anniversario. Questo, per noi, è un risultato importante e lo abbiamo raggiunto grazie alla vostra fiducia e alla vostra amicizia! Grazie a tutti voi – ci conclude il piccolo testo – che ci rinnovate la vostra fiducia, ve ne siamo grati. Oggi è il compleanno di Terra Mia, ma la festa è di tutti voi!”

E così, con la carica e la voglia di chi ha ancora da dire, Giovanna e Nicola, hanno sfidato anche questo periodo di dubbi, di ripartenza e di incognite legate al coronavirus.

Aperti tutte le sere e con un veloce servizio di consegna a domicilio per Ischia, Barano e Casamicciola Terra Mia continua ad essere il punto di riferimento per chi ama mangiare una buona pizza, degli intriganti panini e tante sfizioserie.

INFO:

https://www.facebook.com/Terra-Mia-Ischia-FoodDrink-502128533452010/