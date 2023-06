7° Summer Camp Judo Forio d’Ischia – Memorial Adriana Serpico – Pronti VIA!

Come ogni anno e ininterrottamente per la settima volta, venerdì 30 giugno prenderà il via a questa edizione 2023 del Summer Camp di JUDO, in memoria di Adriana Serpico, nello scenario della fantastica Isola Verde presso il palazzetto del comune di Forio d’Ischia. La società capitanata dal tecnico Maurizio Bianculli, l’Olympic Judo Forio, rinnova anche quest’anno un appuntamento che negli anni è divenuto tappa fissa del mese di giugno per tantissimi atleti provenienti da tutta l’Italia. I quasi 500 mq di tatami – mai un area così grande di allenamento è stata allestita per una manifestazione di judo sull’isola – ospiteranno i 300 atleti già iscritti alla kermesse oltre ad illustri ospiti ed atleti di caratura mondiale. Dalla sua prima edizione, hanno calcato questo tatami atleti di spessore di questa disciplina quali Pino Maddaloni – Campione Olimpico, il maestro Gianni Maddaloni e il figlio Marco, gli olimpionici Elio Verde e Christian Parlati, i campioni del mondo Esposito Antonio, Esposito Giovanni e Biagio D’angelo nonché il responsabile tecnico della nazionale italiana senior Raffaele Parlati. Anche quest’anno il target sarà alto con la presenza della medaglia olimpica a Tokyo 2020 Maria Centracchio, il campione del mondo Antonio Esposito, una rappresentativa della squadra neo Campione d’Italia Senior – Nippon Club Napoli – e il tecnico della squadra Nazionale Universitaria – nonché tecnico delle Fiamme Oro – gruppo Polizia di Stato, il maestro Massimo Parlati e l’atleta Biagio D’angelo in partenza, questi ultimi, a fine mese per la Cina in occasione delle Universiadi 2023.

La manifestazione sarà diretta dal tecnico Domenico D’angelo, ormai adottato dall’associazione foriana e divenuto parte integrante della stessa.

Gli organizzatori portano avanti questo progetto costruito sui fondamenti del judo, l’amicizia è il rispetto. “L’emozione dell’attesa e il sorriso dei ragazzi”, così come descritto dai promotori, Maurizio e Domenico, fanno di questa manifestazione, ad oggi, unica del suo genere in questa realtà isolana, mescolando sport e divertimento e ponendo in primo piano i valori di questa disciplina e le meraviglie della nostra amata Ischia. Le autorità locali, che alla kermesse non mancheranno, considerano questi tre giorni importanti per far conoscere lo sport attraverso questa ormai grande realtà e il territorio. Il sindaco dott. Stani Verde , il dirigente del Commissariato della Poliza di Stato Vice Questore dott. Ciro Re, ex judoka, la preside dell’istituto Comprensivo di Forio dott.ssa Carmela De Vita che ospita anche nel proprio Istituto questa fantastica disciplina, apriranno “le danze” con un grosso in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Sarà premiato, nell’occasione anche l’atleta dell’Olympic Judo Forio, Christian Di Maio, reduce da una pesante medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Juniores 2023.

Non mancano i ringraziamenti a chi è sempre vicino a questa famiglia come la FIJLKAM – comitato judo campania nella persona del Presidente Antonio Bracciante e il responsabile settore Judo Bruno D’Isanto, la catena alberghiera Castiglione CastHotels, la famiglia Di Meglio e il presidente della NetCom Group Napoli, nonché le compagnie navali Medmar e Gestour.

(gallery della passata edizione)