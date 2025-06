603 mila euro per la ricostruzione della Chiesa di San Francesco d’Assisi a Forio

Nuove risorse per il recupero del patrimonio religioso danneggiato dal sisma del 2017 sull’isola di Ischia. È stato firmato il decreto che autorizza un contributo pari a 603 mila euro destinato alla Chiesa di San Francesco d’Assisi, situata nel comune di Forio. Il finanziamento sarà impiegato per opere di consolidamento strutturale e per l’adeguamento degli impianti, nell’ambito degli interventi previsti per i luoghi di culto colpiti dal terremoto.

La realizzazione dei lavori sarà affidata alla Diocesi di Ischia, in qualità di soggetto attuatore. La chiesa rientra tra i 17 edifici religiosi inseriti nel Piano di recupero delle Chiese, così come definito e aggiornato con l’Ordinanza speciale n. 6 del 23 dicembre 2023.

Con questo nuovo intervento, salgono a quattro i cantieri attivi per la ricostruzione degli edifici religiosi sull’isola. Oltre alla chiesa di San Francesco d’Assisi, risultano già in corso i lavori per le chiese di Sant’Antonio da Padova e San Pasquale Baylon, entrambe a Casamicciola Terme, e per la chiesa di Santa Lucia a Forio.

Il contributo rappresenta un ulteriore passo avanti nel processo di recupero dei luoghi simbolo della vita comunitaria isolana, in un programma che affianca alla ricostruzione privata e pubblica anche la tutela del patrimonio storico e religioso.