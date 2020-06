6 milioni per la Riva Destra. progetto sbagliato come quello della Bocca Vecchia? Il comune aveva chiesto ne aveva chiesti 10: il nostro porto vale la metà!

In attesa che il sindaco lo dica ai megafonini (gli altri media), vi annuncio che il comune di Ischia ha ricevuto il finanziamento di oltre 6 milioni per il progetto della Riva Destra.

Un progetto che a novembre 2019 il sindaco di Ischia aveva annunciato urbi et orbi in maniera un po’ diversa.

In un’intervista rilasciata a Teleischia, (la vera tv dell’isola!) il titolo è chiarissimo: «Ischia Enzo Ferrandino: “un progetto da 10 milioni di euro per le problematiche della Riva Destra». Gliene hanno dato poco più di 6. Nessuna opera ingegneristica particolare, ma solo la costruzione di una canalina in pietra come quella che attualmente è stata realizzata nelle canalette dell’ingresso del porto. Alla luce, però, del disastro che i tecnici del comune hanno realizzato alla Bocca Vecchia, dove l’azienda che ha vinto l’appalto è scappata perché era un progetto irrealizzabile e sbagliato, immaginiamo i geometri di Barano cosa abbiano potuto progettare sulla Riva Destra.