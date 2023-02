6 attività per adulti che stimolano attenzione e concentrazione

Non bisognerebbe mai smettere di giocare: ad affermarlo sono psicologi e ricercatori di tutto il mondo, i quali hanno dimostrato i suoi benefici effetti. Riduce lo stress, consente di riconnettersi con il proprio bambino interiore, tiene in buona salute il cervello. Si tratta, in pratica, di un vero e proprio allenamento consigliato per tenere sempre vive la concentrazione e l’attenzione. Dunque, se è scontato che i bambini giochino, sarebbe bene che anche gli adulti si ritagliassero del tempo per farlo.

Negli ultimi anni, anche grazie alla diffusione di smartphone e tablet sempre più all’avanguardia, i giochi per gli adulti si sono moltiplicati. Ecco che poter giocare qualche minuto ogni giorno, nei momenti di pausa o la sera prima di addormentarsi, è diventato un rito a cui non rinunciare. Ma quali sono i più amati e ricercati?

Parole crociate

Un tempo il giornalino delle parole crociate non mancava mai, ve n’era almeno uno in ogni famiglia. Passava di mano in mano e ognuno risolveva i giochi che più amava. Oggi, tranne poche eccezioni, anche loro si sono spostate online e impazzano le App che offrono varianti curiose di un grande classico. Nacquero nel 1890 dall’idea di un impiegato comunale di Lecco, il quale riuscì a pubblicare il gioco delle parole incrociate sul giornale “Secolo Illustrato” di Milano.

Sudoku

È uno dei rompicapi più noti, per alcuni resta un gran mistero, ma per gli appassionati è una sfida sempre avvincente. Una griglia 9×9 con un solo obiettivo, ovvero che ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro contenga tutte le cifre da 1 a 9. Un gioco di logica che assorbe completamente la propria attenzione, ottimo rimedio per distrarsi da pensieri negativi ricorrenti. Apparso per la prima volta nel 1984, in Giappone, in verità fu inventato da un matematico svizzero prima della fine del Settecento.

Casinò online

Se i ragazzi prediligono le sfide fisiche in mondi virtuali, quasi sempre gli adulti preferiscono giochi più tradizionali, seppure ormai disponibili anch’essi in digitale. Tra i giochi online grande attenzione viene riservata ai casino con bonus senza deposito immediato, un modo semplice per provare un gioco che necessita di concentrazione e di strategia. L’offerta è davvero vasta, di conseguenza è bene partire da siti web che consentano di provare senza caricare soldi sul conto. Il bonus di benvenuto è una pratica diffusa, ovvero una sorta di ringraziamento per aver scelto quella specifica piattaforma online.

Scacchi

La recente serie di Netflix “La regina degli scacchi” ha riacceso i riflettori su un gioco di strategia tra i più complessi. La dimostrazione lampante di quanto, anche i giochi da tavolo, necessitino di disciplina e di allenamento. Di origini indiane, gli scacchi hanno conquistato ormai tutto il mondo. Innumerevoli i club che uniscono appassionati di tutte le età. Anche in questo caso la tecnologia ha permesso di rivoluzionare il gioco. È ormai possibile gareggiare contro chiunque nel mondo, attraverso partite virtuali ad alto tasso di emozioni.

Giochi con le carte

Che siano carte francesi o carte napoletane, gli italiani sono sempre stati appassionati giocatori. Le donne prediligono il burraco, gli uomini il poker, ma anche la scopa, la briscola e il sette e mezzo continuano a tenere banco. In taluni casi si è costretti a fare un solitario, ma comunque sia il risultato è lo stesso. Dover riflettere sulle mosse e sul modo migliore per vincere aiuta a velocizzare il pensiero e a stimolare la creatività. Le carte rappresentano i più antichi giochi da tavolo. Pare che siano arrivate dalla Cina molti anni dopo la loro nascita, il più antico mazzo di carte ritrovato in Europa risale a un periodo databile tra fine XIV e inizio XV secolo.

Puzzle

Uno degli ultimi trend è rappresentato dai puzzle 3D, ma anche i classici continuano a conquistare le nuove generazioni. Alcuni produttori di puzzle propongono serie limitate che diventano cimeli di famiglia. Ispirati ad architetture celebri, si trasformano in piccole opere d’arte da realizzare con pazienza e attenzione. I primi puzzle furono realizzati in legno, ma oggi anche questo gioco tradizionale è disponibile in digitale e permette di condivide la sua realizzazione, così come di scegliere velocemente tra infiniti disegni, grafiche e fotografie.

Giocare per allenare la mente

Non si invecchia soltanto fisicamente, ma anche mentalmente. E non è detto che le due età coincidano. Di conseguenza, proprio come cerchiamo di contrastare gli effetti del tempo che passa facendo attività fisica, è bene dedicare del tempo quotidiano ad allenare il cervello. I benefici sono davvero tanti, considerando che il benessere non può essere parziale. Già i Latini ricordavano che “mens sana in corpore sano”, di conseguenza non vi è persona in salute che non si prenda cura di entrambi gli aspetti.