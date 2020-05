5G. Lucio Poerio Iacono: “Iscrivetevi al gruppo NO 5G Ischia”

Lucio Poerio Iacono accoglie l’appello della sig.ra Sachs e invita tutti ad iscriversi al gruppo NO 5G Ischia, per evitare l’installazione di una rete 5G sulla nostra isola.

“L’iniziativa NO 5G ISCHIA si rivolge quindi a Lei ed a tutti i Sindaci dell’isola con una petizione aperta che, appellandosi al principio di precauzione, richiede di non promuovere l’utilizzo di dispositivi 5G sino a quando non saranno effettuati seri studi indipendenti che documentino in maniera definitiva ed oggettiva la nocività o meno per la salute umana di questa tecnologia e sino a quando non si renderanno disponibili strumenti tecnici e normativi adeguati alla tutela della salute pubblica.

Con questa lettera, sostengo l’iniziativa NO 5G ISCHIA nella sua richiesta di moratoria e di ripensamento.

In questi mesi terribili per la salute umana è necessario sostenere e mantenere quanto di bello e sano abbiamo, come gli ambienti ed i paesaggi dell’isola d’Ischia, luoghi nei quali le persone possono e possano trovare serenità e senso di benessere.

Questa è la parte finale di una lettera scritta da una persona amica ed innamorata di Ischia indirizzata al Sindaco di Forio.

Invito tutti quelli che ancora non lo hanno fatto ad iscriversi al gruppo fb

NO 5G ISCHIA.”