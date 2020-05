5G, c’è un’isola che non ha paura

Arturo Anastasio | In pochi mesi la nostra vita ha subìto una radicale trasformazione costringendoci ad un riposo forzato nelle nostre case. In queste disgraziatissime settimane oltre a riscoprire piacevolmente la vita familiare h24, tutti noi abbiamo trascorso molte ore davanti al computer per aggiornare status sui vari social e leggere notizie vere o presunte tali.

Il preoccupante fenomeno delle “fake news” ha trovato terreno fertile soprattutto in questo particolare momento storico, dove la gente è più vulnerabile e sensibile al catastrofismo e quindi facilmente e rapidamente influenzabile. Insomma, basta dire “l’ho letto su internet, su quel sito…in quel profilo-gruppo…in chat…ecc…” e ci si illude di possedere la totale conoscenza senza approfondire, senza ricercare altre fonti magari più autorevoli e competenti o tentando di costruire un ragionamento dettato anche dal buonsenso.

Chiariamoci, la pigrizia mentale ha caratterizzato tutti almeno una volta nella vita, ma con il passare del tempo ognuno di noi dovrebbe essere costruttivamente più critico e sensibile nel ricercare notizie contemporaneamente su più fonti, spostandosi però, verso quelle che effettivamente risultino essere – ragionevolmente – attendibili. Nessuno deve essere obbligatoriamente laureato in ingegneria delle telecomunicazioni per capire determinati meccanismi, ma l’intelligenza e il buonsenso possono favorire una visione realistica e spesso anche allontanare paure infondate.

5G. Perché crea così tanta avversione? Bisogna dire che lo scetticismo (legittimo per carità) verso il mondo “invisibile” (che sia quello delle onde elettromagnetiche o dei batteri, virus ecc.) ha sempre generato un certo timore. Se, in aggiunta, un gruppo di sciacalli sfrutta questa paura per guadagnare “click” sulla pubblicità diffondendo notizie prive di qualsiasi riscontro scientifico, ecco che la bolla mediatica emozionale ha raggiunto il suo scopo: incuriosire, generare paura, far condividere compulsivamente la notizia e far guadagnare il “furbastro” autore di turno.

Il 5G (a dispetto del nome commerciale) altro non è che una release aggiornata e potenzialmente più performante delle precedenti tecnologie di comunicazione di massa usate fino ad oggi. La maggior parte delle frequenze usate in questa nuova generazione, sono assolutamente similari a quelle già in uso nel 2G, 3G e 4G.

Attualmente i tre gruppi di frequenze previste nel nuovo standard saranno:

la banda intorno ai 700 Mhz (che verrà nei prossimi mesi ceduta dalla TV Digitale Terrestre). Tale frequenza è sempre stata utilizzata per la televisione analogica, poi evoluta in quella numerica (o digitale come dir si voglia).

Piccola parentesi: questa diminuzione di frequenze a vantaggio della telefonia mobile ma a scapito della Televisione è stato uno dei motivi (ma non l’unico) per il quale nel giro di circa due anni verranno sostituiti i due codec di compressione video MPEG2 (per la TV a risoluzione standard) e H264 (utilizzato per le trasmissione in HD), con il nuovo codec H265 che rispetto ai suoi predecessori, occupa una banda (spazio fisico) inferiore, mantenendo una qualità percepita invariata se non superiore e permettendo anche di poter inserire canali 4K nel prossimo futuro (sulla TV satellitare invece sono già presenti decine di canali codificati con questo nuovo algoritmo e in 4K perché su quella piattaforma la larghezza di banda, in pratica “l’autostrada” su cui viaggiano i dati, è superiore rispetto a quella messa a disposizione per il digitale terrestre). La banda intorno ai 6 GHz che ha una frequenza vicina ai dispositivi Wi-Fi domestici a 5 GHz (la seconda banda utilizzata dai router più moderni rispetto alla 2,4 GHz utilizzata dalla prima generazione dei modem-router wifi casalinghi)

La banda tra i 23-26 GHz (ci sono studi per realizzare in futuro reti a frequenza superiore ai 50 GHz). Data la loro frequenza e di conseguenza caratteristiche fisiche, questo particolare gruppo di banda sarà utilizzato limitatamente in particolari aree affollate in quanto permette prestazioni molto elevate ad un numero elevato di utenti in spazi aperti. Purtroppo risulta sensibile agli ostacoli che ne limitano fortemente le prestazioni come potrebbe essere un muro o una finestra.

Quest’ultimo gruppo è stato, probabilmente, il “colpevole” per aver generato timore in molte persone. Perché? Bisogna dire che questo range frequenziale non era mai stato utilizzato e destinato all’utilizzo di massa ma sfruttato come “link” (collegamento) punto-punto tra ripetitori di un gestore, invio immagini televisive, radio FM o DAB+ prima della messa in onda su larga scala, ecc…ma non destinate direttamente all’utente finale. La paura atavica e la domanda che genera è sempre la stessa: le onde elettromagnetiche fanno male oppure no? Dipende dalla frequenza, dalla potenza e dal tempo di esposizione.

Un’onda elettromagnetica è definita come un fotone che oscilla con un andamento ondulatorio sinusoidale nel tempo (per convenzione fissato ad 1 sec).

Il numero di “creste” (le cime che si vedono unite dalla linea orizzontale) al secondo, identifica la “frequenza”. Maggiore è il numero di “creste-cima” in 1 secondo, maggiore sarà la sua frequenza e quindi energia che colpirà le superfici.

La linea nera in grassetto sta ad indicare nel disegno la lunghezza d’onda. Tanto maggiore sarà la frequenza, tanto minore sarà la lunghezza d’onda.

Generalmente si indentifica la pericolosità di un’onda elettromagnetica se quando attraversa un tessuto biologico è in grado di modificare i legami chimici tra gli atomi all’interno di una cellula, a sua volta in un tessuto, a sua volta in un organo e così via. A tal proposito si definiscono “onde non-ionizzanti” (onde elettromagnetiche che non provocano danni biologici rompendo i legami chimici) e “onde ionizzanti” (che per la loro elevatissima frequenza possono provocare danni a livello del DNA all’interno delle cellule e di conseguenza ai tessuti. In sintesi il DNA è una molecola che del tutto similare ad un file in informatica, presenta migliaia di “bit” che in sequenza codificano per diverse proteine che sono alla base di tutte le funzionalità tipiche di ogni essere vivente dai recettori della vista, udito, tatto, gusto, pensiero, digestione, contrazione muscolare, controllo della divisione cellulare, ecc. Un errore nella codifica di una o più proteine comporta gravissime anomalie funzionali tra le quali sviluppo di tumori maligni).

Lo spettro delle cosiddette “onde radio” è classificato come “non-ionizzante” e comprende il range frequenziale che va dalle onde radio, TV, microonde, luce infrarossa, luce visibile fino al violetto. Le frequenze utilizzate nella telefonia mobile (come anche nei cordless e i modem WIFI) rientrano in pieno in questa categoria che non prevede nessun rischio per gli esseri viventi. In pratica la frequenza non è così forte da “strappare” dall’orbita degli atomi gli elettroni e distruggere i tessuti biologici. Eventualmente si può osservare, in loco, solo un leggero riscaldamento termico trascurabile.

Le “onde ionizzanti” invece sono quel gruppo di frequenze classificate dall’ultravioletto fino ai “Raggi X” e “Gamma” che invece hanno una frequenza tale da riuscire a rompere i legami chimici. Per questo motivo ad esempio l’esposizione ai raggi “X” durante una radiografia è ridotto a pochissimi decimi di secondo per evitare danni permanenti all’individuo.

Numerosi studi negli ultimi 30-40 anni non hanno mai dimostrato scientificamente una correlazione tra tumori-onde radio. Pensate che la luce nell’infrarosso (come quella dei telecomandi per TV) ha una frequenza assolutamente superiore a qualsiasi trasmissione nella telefonia eppure nessuno si è mai posto il problema della pericolosità. La luce visibile dall’essere umano che il nostro cervello interpreta come “colore”, ha una frequenza ancora superiore dell’infrarosso e di conseguenza nettamente superiore alle onde radio e cellulari. La luce ultravioletta che identifichiamo con il Sole (ma non è ovviamente l’unica frequenza che ci arriva dalla nostra stella) ha frequenza elettromagnetica così elevata che durante un’esposizione nemmeno troppo prolungata può provocare danni alla pelle (macchie e modifica morfologica del tessuto) e agli occhi (opacizzazione e danni permanenti ai recettori visivi). Eppure ogni estate, migliaia di persone restano ore e ore sotto l’esposizione solare senza preoccuparsi dei danni lenti e silenziosi a cui sono soggetti.

Chi di noi in cucina utilizza il forno a microonde? Ebbene, le microonde generate dal “magnetron” grazie ad una elevata tensione elettrica, hanno una frequenza che risulta praticamente simile ai modem WiFI a 2,4GHz. Come mai allora i modem e i cellulari che mediamente lavorano su queste frequenze, non cuociono i cibi? Domanda legittima. La risposta porta ad analizzare il secondo aspetto espresso prima: la potenza.

Un forno a microonde è progettato per generare onde elettromagnetiche ad elevata potenza (circa 800-1000W) per cuocere o riscaldare i cibi; nel secolo scorso si scoprì che la frequenza intorno ai 2,4 GHz, accoppiata ad una adeguata potenza, era sufficiente per far “vibrare” le molecole d’acqua tra di loro; questo movimento generava calore e quindi aveva effetto di riscaldamento e cottura di tutti i materiali che contenessero anche acqua. Altri materiali che non contengono acqua risultano assolutamente inerti alla frequenza 2,4GHz dei forni microonde; ecco perché quando riscaldiamo i cibi, il contenitore che li contiene resta freddo, mentre il cibo all’interno si riscalda; il contenitore si scalda in parte solo perché è il cibo stesso a riscaldarlo e non la bassa frequenza di 2,4GHz del forno. La costruzione interna dell’elettrodomestico che concentra le onde elettromagnetiche in un determinato punto (ecco perché viene previsto un piatto girevole per uniformare il calore) e la potenza elevata intorno agli 800 Watts permettono il riscaldamento del cibo.

La potenza dei modem, delle antenne, dei cordless ecc. pur lavorando su frequenze 2,4GHz e anche superiori, hanno potenze bassissime rispetto ad un forno a microonde; parliamo solo di un 1 watt di potenza, spesso anche meno. Inoltre tutto il fascio di frequenza non viene concentrato in un singolo punto ma risulta uniforme e diluito nello spazio attorno.

Le trasmissioni satellitari (di cui nessuno se ne preoccupa) vengono inviate sulla terra da un piccolo satellite geostazionario a frequenze radio tra i 10-15 GHz ossia circa 2-4 volte superiori ai trasmettori terrestri cellulari (compreso il 5G) e il wifi domestico. Anche in questo caso parliamo sempre di frequenze radio e quindi non-ionizzanti e con potenze molto basse.

Il nuovo standard digitale 5G, ironia della sorte, presenta per altro una tecnologia intelligente e sofisticata che si chiama “Beamforming”. Di cosa si tratta? In breve, questa tecnica (nata negli anni ’30 e riapplicata al 5G) permette di indirizzare il segnale solo dove è necessario attraverso un complesso meccanismo di elaborazione dati; nelle tecnologie cellulari precedenti la direttività e l’orientamento fisico dell’antenna erano l’unica soluzione per servire una determinata zona e gruppo di utenti; nella tecnologia del 5G invece un certo numero di trasmettitori fissi permettono di indirizzare il segnale elettromagnetico e di concentrarlo solo dove è realmente necessario in quel momento, e non in tutte le direzioni. In questo modo si risparmia energia, si riduce notevolmente l’inquinamento elettromagnetico che tanto terrorizza la gente e si ottimizza la rete rendendola più performante. La nuova rete per funzionare bene, dovrà essere costituita da numerosi trasmettitori di modeste dimensioni sparsi capillarmente lungo il territorio, ma questo non deve spaventare ulteriormente; come abbiamo detto, le potenze messe in gioco sono molto basse e come regola generale, vale la seguente affermazione: più trasmettitori sono presenti in una zona più uniforme sarà la copertura, meglio funzionerà il Beamforming e meno potenza sarà richiesta dalle singole “padelline” di trasmissione.

Un’altra particolare preoccupazione della gente è l’installazione dei trasmettitori cellulari sui tetti delle case e dei palazzi. Anche qui la paura risulta infondata. Per costruzione fisica, ogni trasmettitore presenta irradiazione prossima allo “0” nella sua parte inferiore, posteriore e superiore; il debole fascio di onde, come abbiamo visto di 1 watt o inferiore (che sia 2G, 3G, 4G o 5G) sarà esclusivamente diffuso nella zona frontale.

La tecnologia e la ricerca, grazie a Dio, vanno avanti. E’ giusto vigilare ed essere sensibili a qualsiasi cambiamento, ma è anche giusto cercare di informarsi correttamente e cercare di capire, anche con un pizzico di buonsenso, il funzionamento basilare di tutto ciò che ci circonda altrimenti infondiamo in noi e negli altri, paure e timori ingiustificati solo per sentito dire. La scorretta alimentazione, l’alcol, il fumo e l’eccessiva esposizione al sole, dovrebbero essere realmente la vera preoccupazione in quanto gli effetti cancerogeni e non solo, sono verificati e dimostrati scientificamente.