55mila transiti a Ischia per il weekend di Pasqua 

Ischia resta tra le mete predilette in Campania. Non è ancora il tempo del tutto esaurito, ma questo primo test pasquale ha dato più che un indizio sul gradimento dei vacanzieri in termini di destinazioni. Un anticipo d’estate inatteso con un clima variabile eppure, tutto sommato ideale per far esplodere la voglia di vacanza in un’atmosfera di fede e paganesimo.

Le prime avvisaglie del trend si sono avute agli imbarchi. Pozzuoli, Calata Porta di Massa e Molo Beverello, dove già alla partenza delle prime corse si erano formate lunche (e non lunchissime rispetto al pre-pandemia) file di passeggeri vogliosi di raggiungere, dopo tanti mesi di limitazioni e stop i lidi isoalni. Tantissime persone che si sono poi riversate sulle isole del Golfo di Napoli ed in particolare sull’isola verde che nei tre porti di Ischia, Casamicciola Terme e Forio ha fatto registrare 55 mila transiti. Una folla sulle banchine come non si vedeva dall’era pre-covid. I dati forniti dalla Capitaneria di Porto di Ischia sono inequivocabili.

In particolare sono stati registrati in arrivo ben 33.000 passeggeri con appena 22.400 in partenza. 3. 000 i Veicoli giunti sull’isola con 2.000 di questi ripartiti alla volta della terra ferma. Come rilevano gli uomini del TV Antonio Cipresso è stato costante il monitoraggio e controllo nei porti da parte del personale della Guardia Costiera, con il coordinamento della Direzione marittima di Napoli. Tutte le operazioni di sono svolte e in sicurezza senza particolari criticità. Anche in mare non sono stati riscontrati eventi o situazioni pericolose.

Il massiccio arrivo di visitatori in questi giorni ha preso alquanto impreparato il territorio e gli operatori turistici. Un’isola d’Ischia che per questa Pasqua si è presentata come un mix di cantieri in corso ed operatori del turismo, commercianti ancora chiusi che per le aperture hanno preferito far slittare l’apertura delle loro attività a fine aprile.