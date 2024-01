52 enne con super carico di droga, arrestato a Serrara Fontana

Come abbiamo annunciato ieri sera, la Polizia di Stato di Ischia ha arrestato un 52 enne ischitano, incensurato, per detenzione al fine di spaccio di oltre 3 kg di sostanza stupefacente. L’uomo, aveva un super carico di hashish, 300 grammi di cocaina e un importante quantitativo di marijuana occultati in alcuni doppi fondi di bottiglie e lattine di Cola Cola.

In casa, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto anche diversi Rolex contraffatti e per l’uomo oltre allo spaccio si è aggiunta anche l’accusa per ricettazione.