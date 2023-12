500 mq di abusi edilizi a Lacco Ameno, triplice sanzione per la responsabile

Gaetano Di Meglio | Sequestro, denuncia e ordinanza di demolizione per un intervento abusivo a Lacco Ameno. Nel corso di un controllo sul territorio, i carabinieri della Stazione di Casamicciola hanno puntato l’attenzione sulle attività edilizie in corso in un terreno ubicato in via IV Novembre, sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale.

Qui hanno rilevato la presenza di tre strutture abusive, realizzate in assenza e in difformità rispetto ai titoli abilitativi, riscontrando tra l’altro anche ampliamenti volumetrici e diversa destinazione dei locali. Tra le opere abusive realizzate, anche un ambiente interrato su tre livelli, verosimilmente destinato a locali tecnici. I lavori erano in corso al momento dell’arrivo dei militari dell’Arma, che hanno provveduto nella immediatezza ad apporre i sigilli. Complessivamente è stata sottoposta a sequestro un’area di circa 500 mq. La proprietaria, una sessantunenne residente nel comune del Fungo e già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata per abusivismo edilizio.

L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE

Nel frattempo è arrivata anche l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune dopo l’accertamento eseguito dai tecnici.

Nel provvedimento adottato dal responsabile del IV Settore Urbanistica ed Edilizia Privata arch. Alessandro Dellegrottaglie si riporta che la denunciata, «presso il compendio immobiliare di sua proprietà sito in via IV Novembre, ha realizzato senza titolo edilizio ovvero in difformità alla SCIA del 31.10.2022, le seguenti opere: intero fabbricato delle dimensioni di circa 45,00 mq, oltre ad uno sporto in copertura di circa 6,00 mq; trasformazione in tettoia dei due pergolati previsti in progetto uno delle dimensioni di 16,00 mq e l’altro di mq 18,00; chiusura di parte delle sopradescritte tettoie, ricavandone due piccoli ambienti abitabili, uno di circa 5,00 mq e l’altro di circa mq 3,00; realizzazione in ampliamento di un corpo di fabbrica in latero cemento di circa 7,00 mq; ampliamento e trasformazione di un preesistente fabbricato ricavando un aumento di superficie di circa 31,40 mq; realizzazione di un locale tecnico interrato su tre lati, delle dimensioni di circa 3,25 mq e h 1,88 ml; diverse sistemazioni interne e modifica delle facciate con aperture e chiusure di vani; diversa sistemazione esterna, con realizzazione di scale, camminamenti ed impermeabilizzazioni in difformità al progetto».

Rilevando «che le sopradescritte opere sono: prive di titolo abilitativo; interventi “di nuova costruzione”, riconducibili alla definizione di cui all’art 3, lett. e), del T.U.E. – D.P.R. n. 380/01 e ss. mm. ed ii., in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio; soggette al regime di specifiche norme che subordinano il rilascio del titolo edilizio al parere di compatibilità con il vincolo paesaggistico ai sensi art. 146 del Codice BB.CC. e PP. – D. L.vo n. 42/04 e ss. mm. e ii.; state realizzate su area ricadente in zona” A” del P.R.G. e” R.U.A. “del vigente” P.T.P. dell’Isola di Ischia”; Accertato che le opere abusive sono in contrasto con le normative urbanistiche, paesaggistiche e degli obblighi di denuncia al genio civile».

Pertanto ordina «di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione/rimozione delle opere abusivamente realizzate, così come descritte nel suddetto verbale di accertamento tecnico, ripristinando lo stato dei luoghi esistente prima dell’abuso nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento».

Rup è stato nominato l’ing. Flavia Ramona Cesana Romano.

Una sfilza di abusi per i quali è arrivata una “triplice” sanzione con cui dovrà ora fare i conti la responsabile.