50.000 € a Marina per Natale. Colpa del’ASL che non paga!

Ida Trofa | L’ASL non paga. Il comune anticipa i foni per il piano di ristrutturazione di Marina di Casamicciola . Dal 2018 il Comune di Casamicciola ha affidato in via diretta i servizi in ambito eliportuale alla società Marina di Casamicciola. Come è noto, gran parte di questi servizi vengono mantenuti economicamente grazie alla convenzione stipulata dal comune con l’Asl Napoli 2 nord che eroga un contributo di euro 160.000 annui. Un accordo rinnovato tra le parti lo scorso aprile.

Il contributo stesso lingua riguarda il rimborso delle spese a fronte di parte degli oneri sostenuti per la gestione e mantenimento della elisuperficie Giovanni Paolo II.

Sono altrettanto noti i ritardi nei pagamenti dell’ASL Diretta da Antonio D’Amore e le relative conseguenze in termini gestionali delle aziende.

Alla società marina di Casamicciola il contributo viene riconosciuto in due tranches, una con scadenza il 30 giugno e l’altra con scadenza il 31 dicembre di ogni anno. Ora, attesi ritardi cronici nei pagamenti dell’Asl, il liquidatore, l’avvocato Gelsomino Sirabella, già il 4 di questo dicembre, ha sollecitato il Comune, nella persona del sindaco Giovan Battista Castagna di attivarsi affinché siano rispettate le scadenze, chiedendo altresì, in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Asl Napoli 2 nord, un anticipo di pagamento di almeno 50.000 € per far fronte al pagamento puntuale delle rate di cui agli accordi e transazioni stipulati per portare la società fuori dalla liquidazione.

Così la giunta Castagna, assenti il vicesindaco Giuseppe Silvitelli e l’assessore Filomena Carotenuto, ha riscontrato le richieste del Sirabella evidenziando che già il primo pagamento dell’Asl da 80.000 € è stato effettuato ben oltre la scadenza del 30 giugno e precisamente il 9 agosto del 2019, determinando alla società evidenti problemi di liquidità.

La società che ha diversi rapporti con enti e agenzie per il piano di ristrutturazione. Marina di Casamicciola ha quindi l’obbligo di rispettare le scadenze correnti nonché quelli da transazioni con gli enti creditori. Il mancato rispetto delle scadenze provocherebbe gravi difficoltà economiche alla società partecipata al 100% del Comune con il rischio di far decadere il piano di ristrutturazione del debito e gli accordi sottoscritti.

Per questo l’esecutivo Castagna ha riconosciuto l’importo di 50.000 € in favore della società in liquidazione come anticipo al mandato di pagamento relativo al secondo semestre 2019 dovuto dall’Asl al fine di far fronte alle scadenze inderogabili di cui al piano di ristrutturazione,di transazioni e rispetto delle scadenze per evitare gravi ripercussioni anche sul bilancio comunale. Sarà l’ufficio tecnico di Mimmo Baldino a prevedere le attività conseguenti.