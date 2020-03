5 ragazzi ischitani presenti ad uno stage organizzato dall’US Lecce

Lunedì 2 marzo, 5 ragazzi ischitani hanno svolto uno stage organizzato dall’U.S. Lecce Calcio, formazione che sta lottando per restare in Serie A, ma con grandi trascorsi nella massima serie.

Le società del Real Casamicciola e dell’Academy Ischia hanno accompagnato i loro tesserati a Nola, dove Matteo Mollo, Lorenzo Marro e Samuel De Siato, tutti classe 2007, insieme a Francesco De Siato ed Antonio Castagna, classe 2005 cresciuti nella scuola calcio del Real Casamicciola, ma ora tesserati con la Turris, hanno potuto confrontarsi con altri pari età, sotto gli occhi attenti dei tecnici pugliesi.



Ad accompagnarli mister Vincenzo Matrone e Gianpaolo Castagna del Real Casamicciola e il dirigente dell’Academy Ischia, Gigi Mollo. I ragazzi hanno partecipato alla classica partitina organizzata per vederli all’opera. Alla presenza di Gennaro Del Vecchio, Responsabile del Settore Giovanile del Lecce, non hanno sfigurato, mettendo, chi più chi meno, in evidenza le proprie caratteristiche e le proprie qualità. Sia i 2005, che i 2007 non sono passati inosservati e nei prossimi mesi saranno chiamati a svolgere altri stage per verificare la loro ulteriore crescita fisica e tecnica. Soddisfatti i dirigenti del Real Casamicciola e dell’Academy Ischia. Nei prossimi mesi non mancheranno altre opportunità, con altre società professionistiche ed anche per i ragazzi di altre categorie.