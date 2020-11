L’aloe vera è una delle piante più sorprendenti: sia in medicina che in cosmetologia viene utilizzata da più di un secolo. Le foglie di aloe vera sono al 99% di acqua, contengono vitamine, minerali, aminoacidi, molecole proteiche e altre sostanze che si prendono cura della pelle.



Ci sono più di 250 tipi di aloe vera, la maggior parte dei quali sono attivamente utilizzati in cosmetologia per risolvere i problemi della pelle: l’aloe funziona benissimo come rimedio per combattere l’infiammazione della pelle, aiuta a rafforzare la capacità della pelle di rigenerarsi e ringiovanire. Possiamo presumere che l’aloe sia un rimedio universale che aiuta a combattere tutti i tipi di problemi. Scopriamo, insieme agli agli specialisti di Nivea , 5 motivi per cui l’aloe vera è il miglior ingrediente per la cura della pelle.

# 1: ricca di vitamine

L’aloe vera, o, come viene anche chiamata, agave, è un vero magazzino di vitamine e minerali utili. Ad esempio, il suo succo contiene vitamine come A, C, D, E, B1, B2, B3, B6 e B12, oltre a più di 15 minerali: potassio, calcio, zinco, selenio, sodio, manganese, magnesio e cromo. Oltre a questo cocktail molto utile, la pianta contiene 20 aminoacidi, acidi grassi (palmitico, linoleico, caprilico e altri), acido salicilico e tre steroli vegetali (elementi della parete cellulare della pianta). L’intera miscela ha un potente effetto antinfiammatorio, disinfettante e curativo e blocca la manifestazione dei sintomi di allergia.

# 2: ha proprietà antiossidanti e antibatteriche

Come abbiamo già detto, l’aloe vera contiene vitamine A, C ed E, che a loro volta sono antiossidanti e possono neutralizzare i radicali liberi che provocano l’invecchiamento precoce, oltre a inibire la crescita di alcuni batteri che possono causare infezioni.

Tutti conoscono le proprietà antibatteriche, antisettiche e detergenti, ma pochi sanno che l’agave le possiede grazie alle sue sostanze saponose costituenti (saponine) – costituiscono circa il 3% del gel di aloe.

# 3: migliora la qualità della pelle

Ci sono diverse ragioni per questo. Il primo, contiene antiossidanti che custodiscono la giovinezza e la bellezza della pelle. A proposito, ciò è confermato da diverse prove scientifiche. In secondo luogo, l’aloe vera promuove la sintesi dell’elastina e delle proteine ​​del collagene nell’epidermide. E il terzo è la sua capacità di trattenere l’umidità nella pelle e, se è idratata, la sua qualità aumenta dozzine di volte.

“L’aloe vera è una pianta versatile che, dal punto di vista cosmetico, può essere usata per la cura di qualsiasi tipo di pelle: per la la pelle problematica – lenirà e pulirà, per la pelle secca – idraterà, per la pelle grassa – opacizzerà e per la pelle invecchiata – ringiovanirà”.

# 4: allevia arrossamenti e irritazioni, accelerando anche la guarigione delle ferite

Se sei scottato dal sole, molto probabilmente la prima cosa a cui pensare è l’aloe, che raffredda perfettamente, idrata (ripristina l’equilibrio idrico) e lenisce la pelle. Gli specialisti sono giunti alla conclusione che l’aloe vera può ridurre i tempi di guarigione delle ustioni di circa nove giorni rispetto ai farmaci convenzionali. Inoltre, altri studi hanno dimostrato che l’aloe è super efficace nel trattamento delle ustioni di primo e secondo grado.

# 5: combatte i pori dilatati, l’acne, la pigmentazione e le rughe

Se unisci tutto quanto sopra e aggiungi a questo la capacità dell’aloe di restringere i pori e normalizzare la produzione di sebo (grazie alla componente astringente nella composizione), oltre a illuminare la pelle, diventa ovvio che l’aloe vera è un ingrediente indispensabile nei prodotti per la cura sia del viso che per il corpo.

BONUS: ricette popolari con aloe vera





Ecco alcune utili ricette dell’agave, che oggi vengono utilizzate attivamente per il trattamento a casa:

– per ottenere un effetto lassativo, usa le sue foglie schiacciate in combinazione con il miele;

– per un’abbronzatura sicura, la guarigione attiva delle ferite o la lotta contro le manifestazioni erpetiche, le aree problematiche sono lubrificate con succo vegetale puro;

– con l’aggiunta di burro, miele e cacao, la pianta combatte il virus della coch;

– un infuso di succo di aloe vera e un decotto di frutta secca facilitano la guarigione nel periodo post-infarto;

– per i dolori al cuore, fare un infuso di aloe con l’aggiunta di foglie di fragola secca, bacche di biancospino e miele;

– il succo ha un effetto antinfiammatorio, che viene utilizzato per trattare molti problemi ginecologici;

– per il trattamento della colite cronica, vengono assunte per via orale infusioni filtrate con piantaggine;

– in combinazione con miele e vino rosso / noci e succo di limone, è usata per curare il raffreddore.

Attenzione! L’aloe vera può essere usata per curare le malattie del rinofaringe. Il succo fresco viene instillato nel naso e la gola viene risciacquata con una soluzione diluita.