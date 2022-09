5 minuti. La ridicola decisione al seggio 3 di Ischia

Pensate cosa potete fare in 5 minuti. Svuotare una svapo, fumarvi una sigaretta, provare a trovare parcheggio all’esterno di un seggio elettorale, ascoltare una canzone o fare tardi ad un funerale. Per esempio. 5 minuti. Una porzione di tempo relativa. Molto meno del famoso quarto d’ora accademico. Molto meno di quanto si attende la squadra ospite prima di dare la partita vinta a tavolino. Ma non al Seggio 3. Il seggio del cronometro, del time zero, dell’efficienza.

Questa scenetta, a dir poco ridicola, è quella che ci hanno raccontato, tra l’incredulità, l’ilarità e lo sconforto alcuni scrutatori. Uno di questi ci ha detto che se, per esempio, un trenino fa ritardo di 5 minuti non ti danno neanche il rimborso.

Ma veniamo ai fatti. Alle ore 16.00 – come si legge in un foglio con tanto di timbro e firma – è stato regolarmente costituito il seggio numero 3. Considerata l’assenza di uno degli scrutatori assegnati, il presidente del seggio, è uscita all’esterno dell’aula dove si insediava il seggio e, così, per caso, si è trovato davanti un cortese cittadino che si è dichiarato disponibile a ricoprire la casella vacante.

Nessuna attesa, nessuna scusante: alle 16.00, vita o morte! E’ talmente pressante la puntualità di costituire il seggio elettorale numero 3, che 5 minuti sembrano un’eternità. La cosa più bella, però, è la scena, anche un po’ romantica se vogliamo, che si è vista dopo. Pensate ad un stazione ferroviaria, pensare ad un uomo che corre per raggiungere la sua amata… bene, mentre corre verso il binario 3, arriva la capotreno con la notizia mortale: il treno è già partito… L’uomo alza gli occhi verso l’orologio e si dice “5 minuti!”…

Eggià, abbiamo un po’ giocato per esorcizzare questa scarica di ridicolaggine che ci assale per dirvi che la fine di questa storia è proprio così: quando lo scrutatore originale è apparo nella sede elettorale, il presidente gli è andato incontro con la ferale notizia: sostituito!. Si legge sul foglio con timbro e firma: “Il Sig., sopraggiunto presso il seggio alle ore 16.05 era stato già sostituito con il Sig. che si era reso disponibile alla sostituzione”.

La storia non è finita. Il sostituito ha protocollato tutto all’ufficio elettorale del Comune di Ischia e ora la palla passa al dirigente Irene Orsino e capire se le accuse mosse verso il nuovo scrutatore siano vere: è iscritto nell’elenco degli scrutatori o solo nell’elenco degli amici della cugina del sindaco? Staremo a vedere. Nel frattempo, buon voto…