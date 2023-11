5 differenze fondamentali tra i casinò non AAMS e casinò italiani

Nel momento in cui devi decidere quale casinò online sia più adatto alle tue esigenze, ti troverai di fronte a diverse opzioni tra cui scegliere. Secondo CasinoHEX, le alternative più comuni sono rappresentate dai casinò non AAMS e quelli italiani con licenza AAMS.

Ma in cosa si differenziano questi due tipi di casinò? In questo articolo, esamineremo le principali variazioni tra i casinò senza AAMS e quelli con licenza italiana, per aiutarti a prendere la decisione più appropriata per te.

#1 Licenza AAMS

Una delle differenze fondamentali tra i casinò non AAMS e i casinò italiani riguarda la licenza. I casinò italiani hanno la licenza AAMS, che garantisce un gioco sicuro e affidabile.

I casinò stranieri operano senza licenza AAMS, spesso con licenze rilasciate da altre giurisdizioni, come Curacao eGaming e Malta Gaming Authority. Questo può portare a una maggiore incertezza per i giocatori riguardo alla sicurezza e all’affidabilità del casinò.

I casinò italiani con licenza AAMS sono soggetti a rigorosi controlli e normative locali, il che li rende conformi alle leggi italiane sul gioco d’azzardo. Al contrario, i casinò online non AAMS potrebbero non essere vincolati dalle stesse regole italiane

#2 Autoesclusione

L’autoesclusione è un altro fattore che differenzia i due tipi di casinò. I giocatori italiani possono facilmente autoescludersi dai casinò italiani, una funzione che aiuta a prevenire problemi di gioco d’azzardo. L’autoesclusione traversale consente ai giocatori di escludersi da tutti i casinò italiani.

Questa opzione potrebbe non essere disponibile nei casinò internazionali. I casinò non AAMS potrebbero non avere gli stessi meccanismi di sicurezza per aiutare i giocatori a gestire il proprio gioco d’azzardo in modo responsabile.

#3 Bonus

I casinò non AAMS sono noti per offrire bonus generosi, come giri gratis e bonus di deposito, che attirano molti giocatori. Al contrario, i casinò italiani tendono ad offrire bonus più moderati che potrebbero essere soggetti a requisiti di scommessa più elevati.

I bonus senza deposito sono particolarmente popolari tra i giocatori e sono offerti solo dai casinò non AAMS. Questi bonus permettono ai giocatori di provare il casinò e i suoi giochi senza dover effettuare un deposito iniziale.

I free spins, o giri gratis, sono un’altra forma di bonus offerta principalmente dai casinò non AAMS. I giocatori possono utilizzare questi giri gratis per provare le slot machine senza rischiare i propri soldi.

#4 Provider dei giochi

La distinzione tra casinò italiani con licenza italiana e senza risiede anche nei fornitori di giochi. Nei casinò non AAMS, i giocatori possono sperimentare una vasta gamma di provider rinomati, tra cui NetEnt, Microgaming, Play’n GO, Betsoft e Pragmatic Play. Questi provider sono celebri per la qualità e la varietà dei loro giochi, dalle slot machine ai giochi da tavolo.

Nei casinò italiani con licenza AAMS, i giochi sono limitati ai fornitori autorizzati dal governo italiano. Questa restrizione è finalizzata a garantire che i giochi siano conformi alle leggi e agli standard locali, ma potrebbe limitare la gamma di giochi disponibili.

I giocatori che cercano una più ampia varietà di giochi potrebbero preferire i casinò non AAMS per l’accesso a una vasta gamma di provider di giochi rinomati.

#5 Metodi di pagamento

I metodi di pagamento possono variare tra i casinò italiani e non AAMS. Le opzioni di deposito minimo e i tempi di elaborazione dei prelievi possono essere diversi, quindi è importante verificare le condizioni di pagamento prima di registrarsi a un casinò.

Inoltre, i casinò non AAMS possono offrire opzioni di pagamento più flessibili in termini di valute accettate e spesso accettano criptovalute come Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

Questa opzione di pagamento è ancora relativamente rara nei casinò italiani con licenza AAMS e può essere un vantaggio per i giocatori che vogliono mantenere la loro privacy e anonimato durante le trans

Conclusione

Sia i casinò esteri che quelli italiani hanno i loro vantaggi e svantaggi. Prima di scegliere il miglior casinò per te, assicurati di considerare attentamente questi aspetti e di fare ricerche approfondite sui casinò affidabili. Ricorda sempre di giocare responsabilmente e che il gioco d’azzardo online è vietato ai minori di 18 anni.