406 casi di Coronavirus in Lombardia, la meta’ senza sintomi

MILANO (ITALPRESS) – “Noi in Lombardia ad oggi abbiamo 216 ospedalizzati su 406 persone che hanno contratto il virus. Circa la meta’ quindi e’ asintomatico, sta a casa e sta bene”. Lo ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo ad Agora’ su Rai 3 questa mattina, in merito al coronavirus Covid-19. “Poi abbiamo 37 persone dimesse, molti con tampone negativo e altre guarite”, ha aggiunto Gallera.

Per Gallera la mascherina indossata dal governatore lombardo Attilio Fontana, nel video su Facebook in cui ha annunciato il suo autoisolamento, “e’ un segno di rispetto delle regole. Noi chiediamo ai nostri operatori sanitari di continuare a operare con la mscherina e lo stesso vale per i vigili e le forze dell’ordine. Il presidente e’ il primo a dover dare l’esempio”.

(ITALPRESS).