Attori e Spettatori di Anna Fermo | Il referendum su lavoro e cittadinanza come previsto è fallito in tutta la sua linea.

I cinque quesiti? Quattro sul lavoro ed uno sulla cittadinanza sonoramente bocciati, probabilmente perché ritenuti del tutto inutili, o meglio, utili solo a garantire l’ennesima spesa superflua pagata da ciascuno di noi cittadini per un ammontare complessivo di 400 milioni di euro buttati!

Il quorum è apparso lontanissimo sin da subito. Già domenica pomeriggio l’andazzo era evidente e l’affluenza alle 23 era appena intorno al 22%.

Giorgia Meloni dal canto suo ha fatto ciò che aveva detto: si è recata al seggio, ma non ha ritirato le schede, un gesto simbolico per manifestare la posizione del governo contro i quesiti referendari, ma soprattutto contro le strumentalizzazioni delle opposizioni.

Nessun attentato alla democrazia, piuttosto un legittimo comportamento, coerente con le posizioni di una maggioranza di governo non interessata da questa chiamata referendaria. Le elezioni sono una cosa ed i referendum altro!

La sinistra a guida “Landini&Schlein”, promotrice del referendum, alla fine ha raggiunto appena il 30% e non ha nulla da rivendicare, piuttosto si prepari a giustificare il flop senza incolpare ancora i media e l’astensione quanto Giorgia Meloni.

Se ne faccia una ragione: l’ennesimo tentativo di mobilitazione politica è fallito.

Anche “il Manifesto”, riconosciuta testata da sempre di sinistra, non gliele ha mandate a dire: “Referendum propaganda, la minchiata del Pd”, per cui, non ci voleva affatto la zingara per prevederne gli esiti.

Va anche ricordato che in Italia è da tempo i referendum abrogativi non passano più. L’ultimo che ha superato il quorum risale al 2011 (acqua, nucleare e legittimo impedimento) e, con l’attuale legge, i referendum sono diventati di fatto solo strumenti di propaganda politica.

Motivo ulteriore per comprendere l’inutilità di quest’ultimo appuntamento, così, giacché il PD stesso ancora ieri diceva “se 12 milioni di italiani andranno a votare entro le 15 di oggi, il referendum sarà stato comunque un successo perché fotografa una maggioranza politica alternativa che può mandare a casa Meloni”, mi chiedo adesso se avrà mai il coraggio di ammettere il foto-finish, ovvero un “quadro” che sancisce che allo stato, non c’è alternativa a Meloni, specie in una opposizione come quella a guida “Schlein&Landini&Conte&Fratoianni”! E comunque, la cosa grave è l’ammissione: aver usato il referendum solo come sondaggio elettorale, aver preteso di usare i cittadini ed i loro soldi solo per contarsi politicamente e non di certo per risolvere gli eventuali problemi di lavoratori ed immigrati derivanti da certe leggi tutte nate comunque a sinistra.

La democrazia diretta, che è una cosa seria, merita molto di più di politici e sindacalisti opportunisti come questi.

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo e braccio destro della premier Giorgia Meloni ha commentato: «Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita».

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani non ha dubbi: «È stata una sconfitta della sinistra e dell’opposizione che voleva tentare l’assalto al governo utilizzando il grimaldello dei referendum. La cosa – aggiunge – è andata male, il governo si è rafforzato, l’opposizione si è indebolita. Forse bisogna cambiare la legge sui referendum, servono probabilmente più firme, anche perché abbiamo speso tantissimi soldi per esempio per portare centinaia di migliaia, milioni di schede per gli italiani all’estero che sono tornate bianche».

Di «enorme sconfitta per una sinistra che non ha più idee e credibilità e che non riesce a mobilitare neanche i propri elettori» parla Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega. «In due anni e mezzo al governo del Paese abbiamo ottenuto il record di italiani al lavoro, disoccupazione ai minimi, crescita dei posti fissi e calo del precariato: alla sinistra lasciamo le chiacchiere…. e gli italiani col voto (e il non voto) di ieri e oggi lo hanno capito benissimo». «Cittadinanza accelerata? – conclude il leghista – Idea sbagliata e bocciata pure quella, servono semmai più controlli e più buon senso. E sulla clandestinità, continuare a ridurre sbarchi e aumentare espulsioni. Gli italiani hanno scelto, evviva la democrazia».

Il Risultato dell’affluenza per i referendum è stato davvero un duro colpo per sinistra e CGIL, una sconfitta devastante per Schlein quanto per Landini, Conte e compagni verdi adesso anche per la bile, che probabilmente, continuando ad incolpare Meloni, non hanno ancora chiaro che gli italiani si sono espressi e che in democrazia va sempre rispettata la scelta degli elettori.

D’altro canto, l’esito di un referendum vissuto sin dal principio come una battaglia esclusivamente ideologica come poteva concludersi?

Non c’è nemmeno la magra consolazione che la somma totale dei votanti abbia superato quella del Centrodestra alle elezioni politiche del 2022 visto che a questi vanno sottratti gli elettori che hanno votato NO e se si contano solo i SI’, Schlein 2025 perde contro Meloni 2022. Che botta!

La sconfitta netta della politica di appiattimento di Schlein sulla CGIL e sulla sinistra-sinistra di AVS e M5S conferma anche un altro dato, ovvero quello della partecipazione alle urne, inferiore alla somma che nei sondaggi hanno il Pd, i pentastellati e Alleanza Verdi Sinistra insieme. E a questo elemento va sommato che una piccolissima parte del Centrodestra che aveva invitato a votare NO e Azione e Italia Viva oltre a PIùEuropa che non avevano detto certo di astenersi e infatti i loro leader sono andati alle urne.

Ora, con questo ko chiaro, non può che aprirsi la partita interna al Pd. Infatti, la minoranza riformista e moderata che ha invitato a votare due o tre NO chiederà sicuramente conto alla segreteria di questa strategia di schiacciarsi sulla sinistra che ha portato a questi pessimi risultati. Non credo quindi che servirà molto alla segretaria ed ai suoi fedelissimi accusare la minoranza interna di non aver fatto abbastanza per portare gli elettori alle urne.

Nemmeno la strumentalizzazione della manifestazione di sabato per la pace tra l’altro le è servita utile.

Per “fermare il massacro del popolo palestinese”, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, in Piazza San Giovanni a Roma, hanno chiesto un cessate il fuoco immediato a Gaza e un impegno più deciso dell’Europa per la pace incolpando la Meloni, ma soprattutto creando divisioni all’interno del centrosinistra stesso. «La piattaforma è quella della mozione unitaria, presentata e votata in Parlamento» da Pd, M5S e Avs, aveva chiarito Elly Schlein, escludendo qualsiasi possibilità di integrazione delle richieste avanzate da Renzi e Calenda e, di fronte al rigetto, questi due, da tempo in disaccordo, hanno deciso di non partecipare alla manifestazione e di organizzare un evento autonomo in controtendenza anche rispetto ai referendum.

Il faccia a faccia tra Landini e Renzi d’altro canto, solo settimana scorsa, aveva già dimostrato “l’ignoranza” totale del segretario CGIL sugli stessi quesiti proposti. E’ parso come la fotografia istantanea di una sinistra che si perde in divisioni puntigliose piuttosto che cercare una “piattaforma comune” per affrontare le tante crisi in atto ed i rischi che minacciano realmente la nostra società.

La maggioranza, il governo e soprattutto la premier Meloni ringraziano: con questa evidente sconfitta popolare ed elettorale della sinistra-sinistra, l’esecutivo, esce rafforzato e rinnovato nell’orgoglio di essere sostenuto dalla maggioranza dei cittadini italiani.

E poi, non possiamo non sottolineare che questo flop ai referendum rappresenta anche la pietra tombale sulle velleità politiche di Landini che, come fatto notare anche da molti moderati Dem, ha buttato via un sacco di soldi dei lavoratori per la campagna elettorale. La CGIL ha circa 4,5 milioni di iscritti, ma – evidentemente -, dati alla mano, non tutti sono elettori di Centrosinistra e non tutti sono andati alle urne per i referendum contro il Jobs Act. Per cui, in molti ora scommettono che Landini avrà problemi interni di leadership da parte dei dirigenti del suo stesso sindacato.

Oggi più che mai, la credibilità di un sindacato si misura sulla sua capacità di ottenere tutele e garanzie per i lavoratori senza trasformarsi in una cinghia di trasmissione di partiti o ideologie. Va da se che mentre la Cisl e la UIL ad esempio, mantengono la propria autonomia e dialogano con ogni esecutivo, la CGIL di Maurizio Landini si è fortemente integrata nelle strategie della sinistra, schiacciandosi su una visione personalistica ed ideologica che, con il risultato di oggi, ne attesta l’allontanamento totale dalle reali esigenze dei lavoratori alla pari delle sue velleità politiche.

Torna al centro l’esigenza di un sindacalismo pragmatico e riformatore, capace di onorare il proprio ruolo nella consapevolezza che la difesa del lavoro non può e non deve mai essere piegata a logiche politiche. Qualsivoglia sindacato, per essere efficace, deve restare al di sopra di ogni sospetto di strumentalizzazione, mantenendo la propria indipendenza e puntando a risultati concreti. Adesso come adesso, la sfida da affrontare è probabilmente quella di un sindacalismo che sappia mettere al primo posto il lavoro, senza cadere nella trappola di chi vuole ridurre il confronto sociale ad uno scontro politico permanente.