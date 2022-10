4 novembre, doppia cerimonia a Barano

Gentili tutti – scrive il sindaco di Barano d’Ischia -, come di consueto, anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, che – com’è noto – ricorre il 4 novembre. Il programma prevede la deposizione delle corone di alloro nei pressi dei Monumenti ai Caduti siti in Piazza San Rocco e al Testaccio, rispettivamente alle ore 1 0:00 e alle ore 10.30.

E’ un omaggio minimo ma doveroso per onorare coloro che hanno sacrificato la propria Vita per la Patria e per omaggiare le Forze dell’Ordine che – conclude il primo cittadino – quotidianamente si adoperano per la Sicurezza di tutti noi”