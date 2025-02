4 milioni per gli edifici a rischio, Fulvio Martusciello “ringrazia” Giosi Ferrandino

Prove tecniche di inclusione. O meglio, prove politiche di campagna acquisti. Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, e il senatore Franco Silvestro, commissario provinciale di Napoli del partito di Antonio Tajani ora e di Silvio Berlusconi prima, hanno comunicato il finanziamento da parte del governo Meloni una importante provvista economica per gli edifici a rischio.

Il dettaglio, che non è passato inosservato, è il ringraziamento che arriva dal vertice di Forza Italia in Campania al sindaco di Ferrandino (anche se non viene nominato). Un passaggio che va nella direzione dell’ennesima virata politica del sindaco di Casamicciola Terme che, con questa mossa, farebbe ritorno a casa dopo aver visitato tutto il “mondo” politico nazionale evitando solo i grillini.

“Quattro milioni di euro – ci legge nella nota Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente – sono stati destinati a Ischia per gli edifici a rischio non danneggiati dagli eventi del 2017 e del 2022. Un’importante prima destinazione di risorse che apre il capitolo di interventi per la messa in sicurezza del territorio. Forza Italia ringrazia il sottosegretario Matilde Siracusano e il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per il loro impegno su questa misura fondamentale. Un ringraziamento va anche al sindaco di Casamicciola per aver illustrato con chiarezza la necessità di questi interventi. Siamo certi che il governo interverrà ancora per rimpinguare lo stanziamento e garantire ulteriore sicurezza all’isola”, concludono Martusciello e Silvestro.